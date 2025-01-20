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Haberler Yaşam Emekli üsteğmen dehşet saçtı! Çocuğu gürültü yapıyor diye komşunu vurdu
Giriş Tarihi: 20.01.2025 10:10 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 10:20

Emekli üsteğmen dehşet saçtı! Çocuğu gürültü yapıyor diye komşunu vurdu

İstanbul Esenler'de bir sitede ikamet eden E.K. çocuğu gürültü yapıyor diye şikayet eden komşusu malulen Emekli Üsteğmen İbrahim Aydın tarafından vuruldu. 3 kurşun sıkılan ve bacağından yaralanan E.K. tedavi altına alındı. Adliyede kendisini emekli albay olarak tanıtan Aydın ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK
Emekli üsteğmen dehşet saçtı! Çocuğu gürültü yapıyor diye komşunu vurdu

Esenler'de bir sitede dün gece saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. E. K.'ı arayan site güvenlik görevlileri evde çocuğun çok ses yaptığını söyleyen komşuların olduğunu ve şikayetçi olduklarını belirtti. E.K. ise 'çocuk birazdan uyuyacak' diyerek telefonu kapattı.

Emekli üsteğmen dehşet saçtı! Çocuğu gürültü yapıyor diye komşunu vurdu

İddiaya göre bir süre sonra apartman içinden sesler duyan E.K. kapıyı açtı, alt komşuları İbrahim ve oğlu Buğra Aydın ile tartışma yaşadı. Bu sırada kavga çıktı. Bir süre sonra site güvenlikleri geldi. Buğra Aydın komşusuna yeniden saldırınca kavga yine başladı. Bu sırada kavgayı gören emekli asker baba içeri gidip silahını aldı ve olay yerine geldi.

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Emekli üsteğmen dehşet saçtı! Çocuğu gürültü yapıyor diye komşunu vurdu

GÜRÜLTÜ KAVGASINDA EMEKLİ ASKER SİLAH ÇEKTİ
Gözü dönmüş adam gürültü meselesinden çıkan kavgada E.K.'ya peş peşe ateş etmeye başladı. 3 el ateş eden İbrahim Aydın, E.K.'yı bacağından vurdu. İki kurşun isabet eden E.K. hayatını zor kurtardı. Sürüne sürüne evine giren E.K. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri baba oğlu gözaltına aldı. Silaha ise el konuldu. Adliyede kendisini emekli Albay olarak tanıtan İbrahim Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Oğlu ise serbest bırakıldı.

Emekli üsteğmen dehşet saçtı! Çocuğu gürültü yapıyor diye komşunu vurdu

"EVİMİN ÖNÜNDE VURDU"

Emniyette ki ifadesinde süreci anlatan E.K.; "Güvenliklerle konuşurken İbrahim Aydın geldi elinde silah vardı. Ben görünce kaçmaya çalıştım, 7 ila 8. Kat arasındaki merdivenlerde bana ateş etti. Kendi kapımın önünde vuruldum. Sürünerek içeri girdim. Ambulansla hastaneye götürüldüm. Şikayetçiyim" dedi.

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