Emekli üsteğmen dehşet saçtı! Çocuğu gürültü yapıyor diye komşunu vurdu

Esenler'de bir sitede dün gece saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. E. K.'ı arayan site güvenlik görevlileri evde çocuğun çok ses yaptığını söyleyen komşuların olduğunu ve şikayetçi olduklarını belirtti. E.K. ise 'çocuk birazdan uyuyacak' diyerek telefonu kapattı.