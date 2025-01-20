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Emekli üsteğmen dehşet saçtı! Çocuğu gürültü yapıyor diye komşunu vurdu
Giriş Tarihi: 20.01.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
10:20
Emekli üsteğmen dehşet saçtı! Çocuğu gürültü yapıyor diye komşunu vurdu
İstanbul Esenler'de bir sitede ikamet eden E.K. çocuğu gürültü yapıyor diye şikayet eden komşusu malulen Emekli Üsteğmen İbrahim Aydın tarafından vuruldu. 3 kurşun sıkılan ve bacağından yaralanan E.K. tedavi altına alındı. Adliyede kendisini emekli albay olarak tanıtan Aydın ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.