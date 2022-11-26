Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: İlk tahminler masada! SSK ve BağKur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.11.2022 07:46 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 07:46

2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: İlk tahminler masada! SSK ve BağKur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Temmuzda ara zam alan memur ve emekli şimdi yeni sene için ocak zammı oranlarına yoğunlaşmış durumda. 6 aylık enflasyon oranı ile belli olacak emekli zammı için 4 aylık oran geride kaldı. İlk tahminler masadaki yerini alırken Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan enflasyonla mücadele mesajlarını yinelemeye devam ediyor. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, SSK ve Bağkur emekli maaşı zam oranı hakkında tüm merak edilenler…

2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: İlk tahminler masada! SSK ve BağKur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı hesaplama işlemleri başladı. 4 aylık enflasyon oranı sonrası rakamlar masada konuşuluyor. Bakan Bilgin liderliğinde Aralık ayında daha çok öne çıkması beklenen ocak zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar ile hesaplanacak ve Başkan Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Emekli zammı 2023 verileri gelmeye başladı. Büyük bir yüzdelik belli oldu. Peki, SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, yılbaşında emekli maaşları ne kadar olur? İşte, emekli maaşı hesaplama tablosu…

2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: İlk tahminler masada! SSK ve BağKur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: İlk tahminler masada! SSK ve BağKur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, emekli 4 aylık enflasyon oranları zam hesaplaması ve son açıklamalar…

2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: İlk tahminler masada! SSK ve BağKur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: İlk tahminler masada! SSK ve BağKur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

"VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

SON DAKİKA