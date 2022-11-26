2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: İlk tahminler masada! SSK ve BağKur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Temmuzda ara zam alan memur ve emekli şimdi yeni sene için ocak zammı oranlarına yoğunlaşmış durumda. 6 aylık enflasyon oranı ile belli olacak emekli zammı için 4 aylık oran geride kaldı. İlk tahminler masadaki yerini alırken Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan enflasyonla mücadele mesajlarını yinelemeye devam ediyor. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, SSK ve Bağkur emekli maaşı zam oranı hakkında tüm merak edilenler…