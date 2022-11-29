Emekli zammı 2023 son dakika: Kasım enflasyonu belli oluyor! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli zam oranı hesaplama işlemleri son enflasyona göre başladı. 6 aylık oranla ortaya çıkacak emekli ve memur zammı için 4 aylık oran geride kaldı. Kasım ayı enflasyonu için de geri sayım başladı. Emekli zammı 2023 son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde. Başkan Erdoğan tarafından farklı bir hazırlık olduğu dile getirilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışmalara dair detayları paylaşıyor. Ocak zammı ile ortaya çıkacak SSK ve Bağkur emekli maaşı için ilk tahminler masada. İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…