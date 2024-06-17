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EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ SON DAKİKA: SSK, Bağkur zam oranı hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.06.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
23:05
EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ SON DAKİKA: SSK, Bağkur zam oranı hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Emekli maaşı ne kadar olacak son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. Temmuz-Aralık dönemini kapsayan emekli zam oranı için 5 aylık enflasyon oranı netleşti. Haziran ayı verisinin de kesinleşmesinin ardından refah payı hariç emekliye zam oranı kesinleşecek. 16 milyon emeklinin gözü "Emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu için Başkan Erdoğan ve Bakan Vedat Işıkhan açıklamalarında. Emekli zammı ne zaman açıklanacak, maaş hesaplama nasıl yapılır merak ediliyor. Peki, Temmuz zammı ile SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?