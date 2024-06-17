EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ SON DAKİKA: SSK, Bağkur zam oranı hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaşı zammı 2024 son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenen emekli maaşları Temmuz-Aralık dönemi için yeniden hesaplanıyor. Bu noktada ''En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?'' soruları yanıt aramaya başladı. Milyonlarca emeklinin geliri Temmuz ayında artacak. SSK, Bağkur emeklileri Temmuz zammı ile ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Peki, SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Emekli maaş zammı son gelişmeler...