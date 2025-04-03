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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA: 3 aylık veriyle hesaplandı! Temmuz'da SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL
Giriş Tarihi: 03.04.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 16:40

EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA: 3 aylık veriyle hesaplandı! Temmuz'da SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL

Emekli zammı son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, 3 aylık enflasyon farkı netleşti ve emekli maaşı zammı hesaplama süreci başladı. Temmuz-Aralık dönemi için geçerli olacak zam oranları, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları verilerinin açıklanmasıyla birlikte kesinleşecek. Peki, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte, son gelişmeler…

EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA: 3 aylık veriyle hesaplandı! Temmuz’da SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL

Emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, 3 aylık veriler netleşti. Bu veriler, Temmuz zammının hesaplanmasında etkili olacak. Milyonlarca emekli, Temmuz ayında yapılacak zammı ve en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 Temmuz emekli zammı hesaplama tablosu.

EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA: 3 aylık veriyle hesaplandı! Temmuz’da SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL

2025 MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

2025 Mart ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyuruldu.

Açıklanan verilere göre, Mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46 oranında artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

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EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA: 3 aylık veriyle hesaplandı! Temmuz’da SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL

3 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında ise yüzde 2,46 olarak gerçekleşti.

Buna göre 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak hesaplandı.

EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA: 3 aylık veriyle hesaplandı! Temmuz’da SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL

3 AYLIK SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR?

2025 yılı Mart ayında açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yüzde 10,06 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Memurların alacağı enflasyon farkı ise yüzde 3,83 olarak belirlendi.

EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA: 3 aylık veriyle hesaplandı! Temmuz’da SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL

TEMMUZ 2025 EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28,04 olarak açıkladı.

Bu bilgiler ışığında emekliye Temmuz ayında yapılacak zam oranının yüzde 12-15 arasında olması bekleniyor.

Ancak nihai SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.