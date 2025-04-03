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EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA: 3 aylık veriyle hesaplandı! Temmuz'da SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL
Giriş Tarihi: 03.04.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
16:40
EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA: 3 aylık veriyle hesaplandı! Temmuz'da SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL
Emekli zammı son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, 3 aylık enflasyon farkı netleşti ve emekli maaşı zammı hesaplama süreci başladı. Temmuz-Aralık dönemi için geçerli olacak zam oranları, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları verilerinin açıklanmasıyla birlikte kesinleşecek. Peki, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte, son gelişmeler…