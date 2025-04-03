EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA: 3 aylık veriyle hesaplandı! Temmuz’da SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL

Emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, 3 aylık veriler netleşti. Bu veriler, Temmuz zammının hesaplanmasında etkili olacak. Milyonlarca emekli, Temmuz ayında yapılacak zammı ve en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 Temmuz emekli zammı hesaplama tablosu.