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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 07:51
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
07:51
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?
2025 Ocak emekli zammıyla ilgili hesaplamalar hız kazandı. Yeni yılın ilk altı ayında geçerli olacak yeni zam oranlarıyle birlikte 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Hatırlanacağı üzere, Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlenmişti. 5 aylık verilerle oluşturulan 4A, 4B, 4C tablosu ortaya çıktı. Peki, 2025 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, tablo...