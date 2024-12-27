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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 07:51 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 07:51

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?

2025 Ocak emekli zammıyla ilgili hesaplamalar hız kazandı. Yeni yılın ilk altı ayında geçerli olacak yeni zam oranlarıyle birlikte 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Hatırlanacağı üzere, Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlenmişti. 5 aylık verilerle oluşturulan 4A, 4B, 4C tablosu ortaya çıktı. Peki, 2025 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, tablo...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?

2025 Ocak ayında uygulanacak emekli maaş zammı için heyecan dorukta. TÜİK'in Kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, gözler Aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Ocak-Haziran döneminde geöerli olacak yeni artış oranı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL alan ne kadar maaş alacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KABİNE SONRASI EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etmiştik. Bu sene boyunca Çalışma Bakanlığımız öncülüğünde emeklilerimize yönelik birçok proje hayata geçirildi. 16 Aralık'ta Türkiye Yüzyılı'nın emektarlarıyla bir araya geldik hem kendilerine teşekkür ettik hem de hasbıhal ettik.

Emeklilerimiz konusunda bugüne kadar asla umut tacirliği yapmadık. Meydanlarda bol keseden söz verip, göreve gelince sözünü unutanlardan değiliz. Yaşanan her sıkıntının, iletilen her serzenişin farkındayız.

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?

5 AYLIK KESİNLEŞEN RAKAMLARA GÖRE YENİ EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI

Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi. Kasım ayı enflasyonu ile memur ve emekli zammı için 5 aylık oran netleşti. 5 aylık kesinleşen rakamlara göre emekliye zam oranı yüzde 14,57 olurken, memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 10,40 oldu. Buna göre en düşük emekli maaşı 14.321 TL, en düşük memur maaşı 43.283 TL, en düşük memur emeklisi aylığı da 19.417 TL oldu.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TÜİK'in 3 Ocak 2025 tarihinde Aralık enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Temmuz-Aralık arasındaki 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?

2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Cevdet Yılmaz, şu anda 12 bin 500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşında çalışma yapılacağını ifade etti ve şunları söyledi;

"Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır."

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