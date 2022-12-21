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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA İLE EMEKLİ MAAŞI TABLOSU 2023: Ocak zammı 2023 ile SSK Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 21.12.2022 08:49 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 08:49

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA İLE EMEKLİ MAAŞI TABLOSU 2023: Ocak zammı 2023 ile SSK Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı hesaplama ile 2023 emekli maaşı tablosu ortaya çıkıyor! 6 aylık TÜİK enflasyon oranları ile ek zammın birleşmesiyle oluşacak olan emekli maaşı 2023 için bekleyiş başladı. Aralık enflasyon oranı açıklanmasına az bir süre kalırken, elde 5 enflasyon rakamı bulunuyor. Temmuzda en düşük 3 bin 500 TL'ye çıkan maaşlar, her 6 ayda bir artıyor. Bu bağlamda, emekli maaşı ne kadar olacak sorusu yanıt aramakta. Peki, emekli zammı ne zaman yapılacak? Emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar…

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA İLE EMEKLİ MAAŞI TABLOSU 2023: Ocak zammı 2023 ile SSK Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaşı zammı son durum 2023 araştırılıyor. 6 TÜİK enflasyon oranından 5'i belli olurken, Aralık enflasyon ile birlikte emekli maaşı 2023 belli olacak. SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olan vatandaşlar, emekli zammı hesaplama ekranı ile yeni maaşlarını öğrenebiliyor. Peki, yeni emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar…

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA İLE EMEKLİ MAAŞI TABLOSU 2023: Ocak zammı 2023 ile SSK Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA İLE EMEKLİ MAAŞI TABLOSU 2023: Ocak zammı 2023 ile SSK Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 Ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, son enflasyon oranına göre güncel emekli zam hesabı ve açıklamalar...

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA İLE EMEKLİ MAAŞI TABLOSU 2023: Ocak zammı 2023 ile SSK Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA İLE EMEKLİ MAAŞI TABLOSU 2023: Ocak zammı 2023 ile SSK Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

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