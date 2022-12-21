Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA İLE EMEKLİ MAAŞI TABLOSU 2023: Ocak zammı 2023 ile SSK Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Giriş Tarihi: 21.12.2022 08:49 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 08:49

Emekli zammı hesaplama ile 2023 emekli maaşı tablosu ortaya çıkıyor! 6 aylık TÜİK enflasyon oranları ile ek zammın birleşmesiyle oluşacak olan emekli maaşı 2023 için bekleyiş başladı. Aralık enflasyon oranı açıklanmasına az bir süre kalırken, elde 5 enflasyon rakamı bulunuyor. Temmuzda en düşük 3 bin 500 TL'ye çıkan maaşlar, her 6 ayda bir artıyor. Bu bağlamda, emekli maaşı ne kadar olacak sorusu yanıt aramakta. Peki, emekli zammı ne zaman yapılacak? Emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar…