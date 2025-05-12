EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI (Temmuz 2025): Emekli maaşı zammı ile en düşük emekli aylığı ne kadar kaç TL olacak?

2025 NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Nisan ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı ve birçok gelir ve ödeme kalemini etkileyen önemli bir gösterge oldu.

Verilere göre, Nisan ayında enflasyon oranı bir önceki aya göre yüzde 3,00 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 37,86 olarak kaydedildi. Bu oran, özellikle asgari ücret, emekli maaşları ve memur zamları gibi önemli ödemeleri doğrudan etkileyen bir parametre olarak dikkat çekiyor.