EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI (Temmuz 2025): Emekli maaşı zammı ile en düşük emekli aylığı ne kadar kaç TL olacak?

2025 YILININ İLK 4 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI
2025 yılına ait enflasyon oranları, ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, mart ayında yüzde 2,46 ve nisan ayında ise yüzde 3,00 olarak kaydedildi. Bu veriler ışığında, yılın ilk dört ayında toplam enflasyon oranı yüzde 13,36 olarak hesaplandı.
Aylık Enflasyon Oranları ve Yıllık Değişim:
Ocak 2025: Yıllık Enflasyon: %42,12 - Aylık Enflasyon: %5,03
Şubat 2025: Yıllık Enflasyon: %39,05 - Aylık Enflasyon: %2,27
Mart 2025: Yıllık Enflasyon: %38,10 - Aylık Enflasyon: %2,46
Nisan 2025: Yıllık Enflasyon: %37,86 - Aylık Enflasyon: %3,00