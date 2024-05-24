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EMEKLİ ZAMMI SON TABLO 4A-4B-4C: Refah payı gündemde… Emekli zammı ne zaman açıklanacak, SSK, Bağ-kur en düşük maaşı ne kadar?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
11:27
EMEKLİ ZAMMI SON TABLO 4A-4B-4C: Refah payı gündemde… Emekli zammı ne zaman açıklanacak, SSK, Bağ-kur en düşük maaşı ne kadar?
Mayıs ayının bitmesine sayılı günler kala Temmuz emekli zammı son dakika haberleriyle takip ediliyor. Milyonlarca emekli 6 aylık enflasyon oranı ile belirlenecek olan "temmuz emekli zammı" açıklamalarına yöneldi. 4 aylık enflasyon verilerinin belirlenmesiyle tablo netleşmeye başlarken 3 Haziran günü mayıs ayı enflasyon rakamları da belirlenecek ve 5 aylık çerçeve çizilmiş olacak. Milyonlarca emeklinin gözü açıklamalara çevrildi. Peki, Temmuz emekli zammı ne zaman açıklanacak, SSK, Bağ-kur en düşük maaş ne kadar olacak?