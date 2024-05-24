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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI SON TABLO 4A-4B-4C: Refah payı gündemde… Emekli zammı ne zaman açıklanacak, SSK, Bağ-kur en düşük maaşı ne kadar?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 11:27

EMEKLİ ZAMMI SON TABLO 4A-4B-4C: Refah payı gündemde… Emekli zammı ne zaman açıklanacak, SSK, Bağ-kur en düşük maaşı ne kadar?

Mayıs ayının bitmesine sayılı günler kala Temmuz emekli zammı son dakika haberleriyle takip ediliyor. Milyonlarca emekli 6 aylık enflasyon oranı ile belirlenecek olan "temmuz emekli zammı" açıklamalarına yöneldi. 4 aylık enflasyon verilerinin belirlenmesiyle tablo netleşmeye başlarken 3 Haziran günü mayıs ayı enflasyon rakamları da belirlenecek ve 5 aylık çerçeve çizilmiş olacak. Milyonlarca emeklinin gözü açıklamalara çevrildi. Peki, Temmuz emekli zammı ne zaman açıklanacak, SSK, Bağ-kur en düşük maaş ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI SON TABLO 4A-4B-4C: Refah payı gündemde… Emekli zammı ne zaman açıklanacak, SSK, Bağ-kur en düşük maaşı ne kadar?

Temmuz emekli zammı ne kadar olacak sorusu araştırılmaya devam ediyor. Son olarak ocak ayında emekli maaşına gelen zamdan sonra emekliler ikinci bir zamma odaklanmış durumda. 6 ayık enflasyon verileriyle netleşecek emekli zammı için refah payı da gündemde. Peki … Temmuz emekli zammı ne zaman açıklanacak, SSK, Bağ-kur en düşük maaş ne kadar olacak, refah payı uygulanacak mı?

EMEKLİ ZAMMI SON TABLO 4A-4B-4C: Refah payı gündemde… Emekli zammı ne zaman açıklanacak, SSK, Bağ-kur en düşük maaşı ne kadar?

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZDA NETLEŞECEK!
Emekli maaşına her yıl Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere 2 kez zam geliyor. SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor.
4 aylık enflasyon oranı açıklanmışken gözler yeni emekli zammına çevrildi.

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EMEKLİ ZAMMI SON TABLO 4A-4B-4C: Refah payı gündemde… Emekli zammı ne zaman açıklanacak, SSK, Bağ-kur en düşük maaşı ne kadar?

TÜİK, NİSAN AYI ENFLASYONUNU AÇIKLADI
Türkiye İstatitik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi'ni Ocak'ta yüzde 6,70, Şubat ayında yüzde 4,53 ve Mart ayında yüzde 3,16 olarak açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta ise Nisan ayı enflasyon verisini duyurdu. Buna göre TÜFE aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda ise 17 ayın zirvesine yükselerek yüzde 69,80 oldu.

EMEKLİ ZAMMI SON TABLO 4A-4B-4C: Refah payı gündemde… Emekli zammı ne zaman açıklanacak, SSK, Bağ-kur en düşük maaşı ne kadar?

BAKAN IŞIKHAN 'EMEKLİYE REFAH PAYI' SORUSUNU YANITLADI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gazetecilerin sorularını cevaplarken asgari ücrete bir ara zam düşünülmediğini ancak emekliler için refah payı oranının ise Temmuz ayında belli olacağını açıklamıştı.
"Ekonomik veriler iyiye gidiyor, asgari ücrete ek zam olmayacak" yanıtını veren Bakan Işıkhan, emekliye refah payı için de "Her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim." dedi.

EMEKLİ ZAMMI SON TABLO 4A-4B-4C: Refah payı gündemde… Emekli zammı ne zaman açıklanacak, SSK, Bağ-kur en düşük maaşı ne kadar?

4 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
TÜFE verisi ile 4 aylık enflasyon oranı yüzde 18,72 olarak hesaplandı. Bu rakam aynı zamanda Bağ-Kur ve SSK emeklisinin alacağı zam oranını yansıtıyor. 4 ayık memur enflasyon farkı ise yüzde 3,23 oldu. Yüzde 10'luk memur toplu sözleşme zammı ile de enflasyon farkı dahil zam oranı memur emeklileri için yüzde 13,56 olarak hesaplandı.

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