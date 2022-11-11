Emekli zammı için gözler 2023 Ocak ayına çevrildi. Emekli maaş zammı için enflasyon rakamlarının belirleyici faktör olduğu biliniyor ve şimdiye kadar ise 4 aylık veri açıklandı. Toplamda 6 aylık verinin açıklanmasının ardından emekli zammı rakamları da belli olmuş olacak. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren 2023 Ocak zammı nedeniyle emekli maaş hesaplama tablosu da araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte emekli zammı son dakika gelişmeleri.