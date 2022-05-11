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Haberler Yaşam Emeklilere 1100 TL'lik ikramiye müjdesi! Geri sayım başladı: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 11.05.2022 14:40 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 14:43

Emeklilere 1100 TL'lik ikramiye müjdesi! Geri sayım başladı: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emekliyi yakından ilgilendiren Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. Ülkemizde en önemli dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramında ödenecek ikramiyeler emeklinin yüzünü güldürecek. Diyanet 2022 takviminde 9 Temmuz tarihinde başlayacak olan bayram ikramiyeleri 1100 lira olarak tahmin ediliyor. En son Ramazan Bayramı ikramiyelerini alan vatandaşlar yeni ikramiye tarihini merak ediyor. Buna göre; Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, hesaplara ne zaman yatacak? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilere 1100 TL’lik ikramiye müjdesi! Geri sayım başladı: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Yılda iki kez emeklilere sağlanmakta olan ikramiyelerin Kurban Bayramı'na ilişkin ödeme tarihleri merakla bekleniyor. Temmuz zammı ile beraber hesaplara yatacak ödemelerin bilindiği üzere bu sene 1100 TL olacağı ifade edilmişti. Hal böyleyken Ramazan ayında yatan ücretle beraber bu sene toplamda 2200 TL'lik ikramiyenin vatandaşlara sağlanacağı biliniyor. Bu noktada "2022 Kurban Bayrmaı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve tüm detaylar…

Emeklilere 1100 TL’lik ikramiye müjdesi! Geri sayım başladı: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.

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Emeklilere 1100 TL’lik ikramiye müjdesi! Geri sayım başladı: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

Emeklilere 1100 TL’lik ikramiye müjdesi! Geri sayım başladı: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

2022 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şunlardır:

Emeklilere 1100 TL’lik ikramiye müjdesi! Geri sayım başladı: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

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