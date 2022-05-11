Haberler Yaşam Emeklilere 1100 TL'lik ikramiye müjdesi! Geri sayım başladı: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 11.05.2022 14:40 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 14:43

Emeklilere 1100 TL'lik ikramiye müjdesi! Geri sayım başladı: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emekliyi yakından ilgilendiren Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. Ülkemizde en önemli dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramında ödenecek ikramiyeler emeklinin yüzünü güldürecek. Diyanet 2022 takviminde 9 Temmuz tarihinde başlayacak olan bayram ikramiyeleri 1100 lira olarak tahmin ediliyor. En son Ramazan Bayramı ikramiyelerini alan vatandaşlar yeni ikramiye tarihini merak ediyor. Buna göre; Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, hesaplara ne zaman yatacak? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?