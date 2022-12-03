Haberler Yaşam Emeklilere Ocak zammı müjdesi! 2023'te kim ne kadar maaş alacak? SSK - BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar kaç TL olacak?

Giriş Tarihi: 03.12.2022 19:18 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 19:18

Emeklilere Ocak zammı müjdesi! 2023'te kim ne kadar maaş alacak? SSK - BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar kaç TL olacak?

Milyonların gözü kulağı emekli zammı için yaşanacak son dakika gelişmelerinde. Yılın ikinci yarısına ait enflasyon verileriyle belirlenecek olan zam oranının açıklanmasına oldukça kısa bir zaman kaldı. Öte yandan eldeki veriler ve tahminler doğrultusunda ilk hesaplamalar da yapıldı. Bu kapsamda ise "2023 Ocak SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere Temmuz'daki artış sonucunda en düşük maaş 3500 TL'ye yükselmişti. Peki, 2023 Ocak SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar.