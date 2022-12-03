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Haberler Yaşam Emeklilere Ocak zammı müjdesi! 2023'te kim ne kadar maaş alacak? SSK - BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 03.12.2022 19:18 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 19:18

Emeklilere Ocak zammı müjdesi! 2023'te kim ne kadar maaş alacak? SSK - BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar kaç TL olacak?

Milyonların gözü kulağı emekli zammı için yaşanacak son dakika gelişmelerinde. Yılın ikinci yarısına ait enflasyon verileriyle belirlenecek olan zam oranının açıklanmasına oldukça kısa bir zaman kaldı. Öte yandan eldeki veriler ve tahminler doğrultusunda ilk hesaplamalar da yapıldı. Bu kapsamda ise "2023 Ocak SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere Temmuz'daki artış sonucunda en düşük maaş 3500 TL'ye yükselmişti. Peki, 2023 Ocak SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar.

Emeklilere Ocak zammı müjdesi! 2023’te kim ne kadar maaş alacak? SSK - BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar kaç TL olacak?

Emekli zammı için nefesler tutuldu. Ocak ayında; gerek milyonlarca emeklinin gerekse memurların beklediği yeni maaşlar belli olacak. Bu karar enflasyon baz alınarak belirlenirken bu kapsamda ise "2023 Ocak SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları Aralık ayının gelmesiyle Türkiye'nin gündemine oturdu. Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Peki, en düşük emekli maaşı yeni yılda ne kadar olacak? İşte beklenti ve tahminler…

Emeklilere Ocak zammı müjdesi! 2023’te kim ne kadar maaş alacak? SSK - BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar kaç TL olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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Emeklilere Ocak zammı müjdesi! 2023’te kim ne kadar maaş alacak? SSK - BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar kaç TL olacak?

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Emeklilere Ocak zammı müjdesi! 2023’te kim ne kadar maaş alacak? SSK - BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar kaç TL olacak?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Emeklilere Ocak zammı müjdesi! 2023’te kim ne kadar maaş alacak? SSK - BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar kaç TL olacak?

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı.

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

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