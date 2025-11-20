Emeklilere yeni maaş rehberi? Emekli ve memurların geliri artacak! İşte kök maaş hesabı

● Dul ve yetim maaşları değişecek mi?

Taban aylıkta yapılacak artıştan dul ve yetimler de yararlanacak. Taban aylık uygulaması dul ve yetimler de maaş hisse oranına göre olacak. Örneğin taban maaş 20 bin lira olursa yüzde 75 oranında maaş alan bir eş için 15 bin lira olarak uygulanacak. 15 bin liranın altındaki dul maaşı bu rakama tamamlanacak. Yüzde 50 oranında maaş alan bir eş için ise 10 bin lira olarak uygulanacak.