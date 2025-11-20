Haberler
Emeklilere yeni maaş rehberi? Emekli ve memurların geliri artacak! İşte kök maaş hesabı
Giriş Tarihi: 20.11.2025 07:37
Güncelleme Tarihi: 20.11.2025 07:38
Milyonlarca emekli ve memurun geliri ocak ayında artacak. 4 aylık enflasyon ve Merkez Bankası tahminlerine göre oranlar da hesaplanıyor. Peki bu oranlar taban maaşa nasıl yansıyacak? Kök maaş hesabı nasıl yapılacak? İşte emeklilere yeni maaş rehberi...