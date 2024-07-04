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Haberler Yaşam Emekliye refah payı 2024 Temmuz zammı son durum: SSK, Bağkur emeklisine refah payı var mı, verilecek mi?
Giriş Tarihi: 04.07.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 10:02

Emekliye refah payı 2024 Temmuz zammı son durum: SSK, Bağkur emeklisine refah payı var mı, verilecek mi?

6 aylık enflasyonun açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli zammı belli oldu. Temmuz ayı itibarıyla yılın ikinci yarısında geçerli olacak SSK, Bağkur emekli maaşı zam oranı yüzde 24,73 olarak ortaya çıktı. Memurların enflasyon farkı ise yüzde 19,31 olarak belirlendi. Oranların belirlenmesiyle birlikte Ocak zammında yapılan emekliye refah payı son dakika haberleri arasında araştırılmaya başladı. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına odaklanıldı. Peki; emekliye refah payı verilecek mi? İşte, yanıtı!

Emekliye refah payı 2024 Temmuz zammı son durum: SSK, Bağkur emeklisine refah payı var mı, verilecek mi?

Ocak ayında refah payıyla birlikte yüzde 49,25 oranında zam alan emekliler temmuz ayı zam oranlarını geçtiğimiz gün öğrendi. Resmi açıklama için gözler Bakan Işıkhan ve Başkan Erdoğan'a dönerken emekliye refah payı haberleri de 2024 temmuz zammı ile birlikte değerlendiriliyor. Peki; SSK, Bağkur emeklisine refah payı var mı, verilecek mi? İşte, detaylar...

Emekliye refah payı 2024 Temmuz zammı son durum: SSK, Bağkur emeklisine refah payı var mı, verilecek mi?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz gün haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Aylık bazda yüzde 1.64 oranında artan enflasyon yıllık bazda yüzde 71,60 olarak gerçekleşti.

Bu veri memur ve emekli zammını belirleyen 6 aylık oranı netleştirdi.

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Emekliye refah payı 2024 Temmuz zammı son durum: SSK, Bağkur emeklisine refah payı var mı, verilecek mi?

SSK, Bağkur emeklisi yüzde 24,73 oranında emekli zammı alırken memurun enflasyon farkı yüzde 19,31 oldu.

Emekliye refah payı 2024 Temmuz zammı son durum: SSK, Bağkur emeklisine refah payı var mı, verilecek mi?

EMEKLİYE REFAH PAYI VAR MI?

Bakan Vedat Işıkhan, emekliye refah payı ile ilgili olarak "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok." şeklinde açıklama yapmıştı.

Zam oranı ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Mehmet Şimşek şu sözlere yer verdi:

Emekliye refah payı 2024 Temmuz zammı son durum: SSK, Bağkur emeklisine refah payı var mı, verilecek mi?

"Dezenflasyon süreci başladı.

Mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur. Yüzde 1,64'lük aylık haziran verisi ise yüzde 22'lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor.

Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin bir şekilde göreceğiz.

Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız."

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