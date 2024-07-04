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Emekliye refah payı 2024 Temmuz zammı son durum: SSK, Bağkur emeklisine refah payı var mı, verilecek mi?
Giriş Tarihi: 04.07.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
10:02
Emekliye refah payı 2024 Temmuz zammı son durum: SSK, Bağkur emeklisine refah payı var mı, verilecek mi?
6 aylık enflasyonun açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli zammı belli oldu. Temmuz ayı itibarıyla yılın ikinci yarısında geçerli olacak SSK, Bağkur emekli maaşı zam oranı yüzde 24,73 olarak ortaya çıktı. Memurların enflasyon farkı ise yüzde 19,31 olarak belirlendi. Oranların belirlenmesiyle birlikte Ocak zammında yapılan emekliye refah payı son dakika haberleri arasında araştırılmaya başladı. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına odaklanıldı. Peki; emekliye refah payı verilecek mi? İşte, yanıtı!