İstanbul Sirkeci'deki arabalı vapur iskelesinde meydana gelen kazada bir otomobil denize uçtu. Otomobildekiler bakın nasıl kurtarıldı... Eminönü'nde arabalı vapura gitmek üzere olan bir araç denize uçtu. Tam o anlarda İskelede korku ve heyecanlı anlar yaşandı. Araçtaki 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı. Çocuğun gençler tarafından kurtarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, uçan araç henüz batmamışken, gençlerin suya atlayarak çocuğu aracın içinden çıkardığı görülüyor. Gençlerin çocuğu kurtarmasının ardından aracın suya battığı kameraya yansıyor. Kurtarma çalışmalarını bazıları arabalı vapurdan, bazıları da kıyıdan izledi. Olay yerine polis ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi.