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'nde otomobil denize uçtu

İstanbul Sirkeci'deki arabalı vapur iskelesinde meydana gelen kazada bir otomobil denize uçtu. Otomobildekiler bakın nasıl kurtarıldı...

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 07.03.2019 20:01 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 21:23
Eminönü'nde otomobil denize uçtu
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Eminönü'nde otomobil denize uçtu

'nde arabalı vapura gitmek üzere olan bir araç denize uçtu. Tam o anlarda İskelede korku ve heyecanlı anlar yaşandı.

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Eminönü'nde otomobil denize uçtu

Araçtaki 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı. Çocuğun gençler tarafından kurtarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eminönü'nde otomobil denize uçtu

Görüntülerde, uçan araç henüz batmamışken, gençlerin suya atlayarak çocuğu aracın içinden çıkardığı görülüyor.

Eminönü'nde otomobil denize uçtu

Gençlerin çocuğu kurtarmasının ardından aracın suya battığı kameraya yansıyor.

Eminönü'nde otomobil denize uçtu

Kurtarma çalışmalarını bazıları arabalı vapurdan, bazıları da kıyıdan izledi. Olay yerine polis ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi.

Eminönü'nde otomobil denize uçtu
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