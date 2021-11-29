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Haberler Yaşam Emlak vergisi ne zaman ödenecek? Emlak vergisi sorgulama ve ödeme ekranı
Giriş Tarihi: 29.11.2021 13:50 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 13:50

Emlak vergisi ne zaman ödenecek? Emlak vergisi sorgulama ve ödeme ekranı

Tüm taşınmazların yıllık olarak toplandığı vergi olan emlak vergisi ile ilgili sorgulamalar arttı. Vergi ödemesi olan vatandaşlar Emlak vergisi ne zaman ödenecek, son gün ne zaman, sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Senede iki sefer olmak üzere emlak vergisinin ilk taksiti mayıs, ikinci taksidi ise kasım ayında ödenmesi gerekiyor. Peki Emlak vergisi ne zaman ödenecek? Emlak vergisi sorgulama ve ödeme ekranı ile ilgili tüm detaylar…

Emlak vergisi ne zaman ödenecek? Emlak vergisi sorgulama ve ödeme ekranı

Emlak vergisi ödemek isteyen vatandaşlar ödeme günüyle ilgili araştırma yapıyor. Senede iki sefer olmak üzere emlak vergisinin ilk taksiti mayıs, ikinci taksidi ise kasım ayında ödenmesi gerekiyor. Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak isteyen vatandaşlar, emlak vergisi nasıl ve nereden sorgulanır sorularının cevaplarını aramaya devam ediyor. Tarih yaklaşınca ödemeleri kaçırmak istemeyenler için Emlak vergisi ne zaman ödenecek? Emlak vergisi sorgulama ve ödeme ekranı

Emlak vergisi ne zaman ödenecek? Emlak vergisi sorgulama ve ödeme ekranı

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Emlak vergisi ödemeleri için ödemelerde son gün tarih 30 Kasım

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Tüm taşınmazların yıllık olarak toplandığı vergiye emlak vergisi denir. Emlak vergisi bazı yerlerde varlık vergisi olarak da adlandırılmaktadır. Bina ve arazi olarak iki tür emlak vergisi bulunmaktadır. Ülkemiz sınırları içerisinde bulunan yapıların tümü, 1319 sayılı Kanun hükümlerine bağlı olarak bina vergisine tabidir.

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Emlak vergisi ne zaman ödenecek? Emlak vergisi sorgulama ve ödeme ekranı

EMLAK VERGİSİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Emlak vergisi öğrenmek isteyen vatandaşlar belediyelerden, e-Devlet sistemi üzerinden ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hizmet verdiği İnternet Vergi Dairesi'nden emlak vergisi sorgulayabilirler. https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu web sitesi üzerinden emlak verginizi sorgulayabilir varsa emlak vergisi borcunuzu kolay bir şekilde ödeyebilirsiniz. Ayrıca çoğu bankalarda da emlak vergisi ödemesi yapılabilmektedir. Bu işlem için de anlaşmalı bankaların cep şubelerinden işlem yapabilirsiniz.

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDER?

Taşınmaz mala ait tapuda belirtilen kişi veya kişiler emlak vergisi ödemekle yükümlüdür. Ülkemizde çok sayıda kayıt dışı gayrimenkuller olduğundan bu durumda noterde senet veya sözleşme imzalanmalıdır. Bu belgenin imzalandığı gün vergi yükümlülüğü de başlamış olur.

Miras yoluyla taşınmaz sahibi olan kişilerde de benzer bir süreç vardır. İsminizin bir vasiyetnameye dahil edilmesi vergi yükümlülüğü altında olduğunuz anlamına gelmese de, vergi yükümlülüğü taşınmaz malın sahibinin vefat ettiği tarihten itibaren başlar. Taşınmaz malların birden fazla kişi tarafından miras alındığı durumlarda, vergi tutarını her yıl eşit olarak bölmek zorundadırlar.

Emlak vergisi ne zaman ödenecek? Emlak vergisi sorgulama ve ödeme ekranı
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