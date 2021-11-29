Emlak vergisi ne zaman ödenecek? Emlak vergisi sorgulama ve ödeme ekranı

EMLAK VERGİSİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Emlak vergisi öğrenmek isteyen vatandaşlar belediyelerden, e-Devlet sistemi üzerinden ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hizmet verdiği İnternet Vergi Dairesi'nden emlak vergisi sorgulayabilirler. https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu web sitesi üzerinden emlak verginizi sorgulayabilir varsa emlak vergisi borcunuzu kolay bir şekilde ödeyebilirsiniz. Ayrıca çoğu bankalarda da emlak vergisi ödemesi yapılabilmektedir. Bu işlem için de anlaşmalı bankaların cep şubelerinden işlem yapabilirsiniz.

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDER?

Taşınmaz mala ait tapuda belirtilen kişi veya kişiler emlak vergisi ödemekle yükümlüdür. Ülkemizde çok sayıda kayıt dışı gayrimenkuller olduğundan bu durumda noterde senet veya sözleşme imzalanmalıdır. Bu belgenin imzalandığı gün vergi yükümlülüğü de başlamış olur.

Miras yoluyla taşınmaz sahibi olan kişilerde de benzer bir süreç vardır. İsminizin bir vasiyetnameye dahil edilmesi vergi yükümlülüğü altında olduğunuz anlamına gelmese de, vergi yükümlülüğü taşınmaz malın sahibinin vefat ettiği tarihten itibaren başlar. Taşınmaz malların birden fazla kişi tarafından miras alındığı durumlarda, vergi tutarını her yıl eşit olarak bölmek zorundadırlar.