En acı geri sayım...

DOSYANIN DİP NOTUNA "ZIR MEÇHUL" YAZILDI
Cinayet mahalline önce resmi ekipler, ardından Cinayet Masası, son olarak da olay yeri inceleme polisleri geldi. Olay yeri kitleri açıldı. Kapıda bir zorlama yoktu. Görgü tanığı da... Evde herhangi bir hırsızlık, ceset üzerinde ise bir tecavüz bulgusuna rastlanmadı. Ev dağıtılmamıştı bile... İlk incelemelerde evin farklı noktalarından silik parmak izleri çıktı. Bazı kan ve sıvı örnekleri de bulundu fakat o izler, cinayet masası dedektiflerini katile götüremedi. Ellerini ve bulunamayan suç aleti bıçağı banyoda yıkadığı tespit edilen katil tüm delilleri yok etmişti. Fakat atladığı ufak bir ayrıntı vardı. Çünkü Çağla, cinayet işlenirken tırnaklarıyla katilin derisini kazımıştı. O detay, 14 yıl sonra ortaya çıkacaktı. Çağla'nın ailesi "Gün olur yeniden delile ihtiyaç duyulur" düşüncesiyle cinayetin ardından evi kapattı.