En acı geri sayım...

Bugünlerde o katil dosyanın kapanması için, Çağla'nın ailesi ise katilin yakalanması için geri sayıma devam ediyor. Çağla'nın "Biz dinmeyen bir yangının ortasındayız" diyen annesinin sözleri, aslında katilin kullandığı bıçaktan daha keskin: "Cinayetle ilgili susan birileri varsa lütfen artık vicdana gelsinler."Tarih 5 Haziran 2000... Günlerden pazartesi... İstanbul'da işlenen Çağla Tuğaltay cinayetinin dosyası işte o gün açıldı. Ve o dosya, katilin kimliği tespit edilemediği için 19.5 yıldır kapanamadı. 15 yaşındaki Çağla, Levent Kız Meslek Lisesi'nde okuyordu. Çocuk gelişimi bölümü birinci sınıf öğrencisiydi. Çalışkandı ve hayalleri vardı. Çocukları çok seviyordu. Henüz beşinci sınıftayken ailesine yuva öğretmeni olmak istediğini söyledi.