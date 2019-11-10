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En acı geri sayım...

, 19.5 yıl önce henüz 15 yaşındayken okul dönüşü evlerinde boğazı kesilerek öldürüldü. Çağla'nın tırnaklarındaki deri ve tüy artıklarından DNA'sı tespit edilen katilin kimliği belirlenemediği için cinayetin dosyası faili meçhul kaldı. Dosyanın zaman aşımıyla kapanmasına sadece altı ay var. Çağla'nın ailesi haykırıyor: "Cinayetle ilgili susan birileri varsa lütfen artık vicdana gelsinler"

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 10.11.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 09:55
En acı geri sayım...

, 19.5 yıl önce henüz 15 yaşındayken okul dönüşü evlerinde boğazı kesilerek öldürüldü. Çağla'nın tırnaklarındaki deri ve tüy artıklarından DNA'sı tespit edilen katilin kimliği belirlenemediği için cinayetin dosyası faili meçhul kaldı. Dosyanın zaman aşımıyla kapanmasına sadece altı ay var. Çağla'nın ailesi haykırıyor: "Cinayetle ilgili susan birileri varsa lütfen artık vicdana gelsinler"

En acı geri sayım...

, yuva öğretmeni olmak istiyordu. 19.5 yıl önce henüz 15 yaşındayken okul dönüşü evlerinde boğazı kesilerek öldürüldü. Çağla'nın tırnaklarındaki deri ve tüy artıklarından DNA'sı tespit edilen katilin kimliği belirlenemediği için cinayetin dosyası faili meçhul kaldı. Dosyanın zaman aşımıyla kapanmasına sadece altı ay var.

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En acı geri sayım...

Bugünlerde o katil dosyanın kapanması için, Çağla'nın ailesi ise katilin yakalanması için geri sayıma devam ediyor. Çağla'nın "Biz dinmeyen bir yangının ortasındayız" diyen annesinin sözleri, aslında katilin kullandığı bıçaktan daha keskin: "Cinayetle ilgili susan birileri varsa lütfen artık vicdana gelsinler."Tarih 5 Haziran 2000... Günlerden pazartesi... İstanbul'da işlenen cinayetinin dosyası işte o gün açıldı. Ve o dosya, katilin kimliği tespit edilemediği için 19.5 yıldır kapanamadı. 15 yaşındaki Çağla, Levent Kız Meslek Lisesi'nde okuyordu. Çocuk gelişimi bölümü birinci sınıf öğrencisiydi. Çalışkandı ve hayalleri vardı. Çocukları çok seviyordu. Henüz beşinci sınıftayken ailesine yuva öğretmeni olmak istediğini söyledi.

En acı geri sayım...

Annesine "Bir yuva açarız. Sen de benim başımda durursun" dedikten sonra okula yazıldı. Uysal, sakin ve arkadaşları tarafından çok sevilen bir çocuktu. Arkadaş canlısıydı. Şişli'de vahşi bir cinayetle öldürüldü. O gün annesi Gülnur Tuğaltay, doktor randevusu nedeniyle evde yoktu. Nişantaşı'ndaki bir hastaneye gitti. Kızı Çağla ise evine dönüp ödevlerini yapacaktı. O saatlerde hem onların planı hem de katilin planı işledi. Çağla okuldan çıktıktan sonra iki kız arkadaşıyla birlikte Etiler'deki bir alışveriş merkezine kitap almaya gitti.

En acı geri sayım...

Ardından da Fulya Mahallesi Nar Çiçeği Sokak'taki evlerine geldi. Ondan önce eve giren katil, Çağla içeri girdikten sonra harekete geçti; Çağla'ya saldırdı. Boğazını keserek öldürdü. Annesi iki dakika boyunca telefonla arayıp kızına ulaşamayınca; anahtarın bir kopyasının bulunduğu komşusunu aradı. Komşuları eve girdiğinde Çağla'nın cesediyle karşılaştı. Cinayetin ardından kaçan katil, 19.5 yıldır devam eden firarının ilk gününü tamamlarken, İstanbul Cinayet Masası'nda cinayetinin dosyası açıldı.

En acı geri sayım...

DOSYANIN DİP NOTUNA "ZIR MEÇHUL" YAZILDI
Cinayet mahalline önce resmi ekipler, ardından Cinayet Masası, son olarak da olay yeri inceleme polisleri geldi. Olay yeri kitleri açıldı. Kapıda bir zorlama yoktu. Görgü tanığı da... Evde herhangi bir hırsızlık, ceset üzerinde ise bir tecavüz bulgusuna rastlanmadı. Ev dağıtılmamıştı bile... İlk incelemelerde evin farklı noktalarından silik parmak izleri çıktı. Bazı kan ve sıvı örnekleri de bulundu fakat o izler, cinayet masası dedektiflerini katile götüremedi. Ellerini ve bulunamayan suç aleti bıçağı banyoda yıkadığı tespit edilen katil tüm delilleri yok etmişti. Fakat atladığı ufak bir ayrıntı vardı. Çünkü Çağla, cinayet işlenirken tırnaklarıyla katilin derisini kazımıştı. O detay, 14 yıl sonra ortaya çıkacaktı. Çağla'nın ailesi "Gün olur yeniden delile ihtiyaç duyulur" düşüncesiyle cinayetin ardından evi kapattı.

En acı geri sayım...

Daire iki yıl boyunca hiç kullanılmadı. Kimse eve sokulmadı. O daireyi tam iki yıl sonra satmak zorunda kaldılar. 2014 yılında dosya yeniden açıldı. Gelişmiş teknik imkanlar kullanıldı. Çağla'nın cinayetten sonra kesilen ve Adli Tıp'ta muhafaza altına alınan tırnaklarından elde edilen deri parçaları ve tüy artıklarından bir DNA profili oluşturuldu. DNA profili bir erkeğe aitti. Hem de yüzde 99.9'luk tespit oranıyla...

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