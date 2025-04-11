EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI 2025: Resimli, dualı, ayetli, hadisli, en güzel, uzun-kısa mesajlar ile Hayırlı Cumalar!

"Ya Rabbim, bu mübarek Cuma günü kalbimize huzur, gözlerimize mutluluk, hayatımıza başarı ve bolluk ver. Şükürler olsun, Cumanız mübarek olsun."
"Allah, kalbinizdeki sıkıntıları giderip yerine huzur koysun. Zorluklarınız kolaylaşsın, hayatınızda her şey güzel olsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun."
"Rabbim, bu mübarek günde bizlere rahmetini, mağfiretini ve rızanı nasip eyle. Hayırlı Cumalar!"
"Allah'ım! Günahlarımızı bağışla, dualarımızı kabul et, bizleri sevdiklerimizle birlikte cennetine kavuştur. Cumanız mübarek olsun!"
"Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu güzel günde Rabbim, bizleri bağışlasın, cennetine layık kullarından eylesin. Hayırlı Cumalar!"
"Bu mübarek Cuma'da Rabbim, tüm dertlerinizi giderip yerine sabır ve güç versin. Her adımda sizi korusun, huzur versin ve dualarınızı kabul etsin. Cumanız mübarek olsun."
"Ya Rabbim, bu Cuma günü, işlerinizi kolaylaştır, gönlünüzü huzurla doldur. Dileklerinizin en güzeli gerçekleşsin. Dualarınız kabul, Cumanız mübarek olsun."