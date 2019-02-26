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En az yakan araçlar açıklandı! İşte en az yakan modelleri

En az yakan araçlar açıklandı! Günümüzde hemen herkesin bir araba alma hayali bulunmakta. Kimileri arabasını yenilemek isterken, kimileri sıfırdan bir sahibi olmak istiyorlar. alma konusunda en önemli hususlardan birisi de araçların ne kadar yakıt tükettiği detayıdır. Bu nokta da otomobil sahibi olmak isteyen bireylerin en çok araştırdığı konular arasında otomobillerin kilometre başına ne kadar yakıt harcadığı oluyor. Biz de sizler için 2019 yılında en az yakan araçları listeledik. İşte en az yakan otomobil modelleri…

Giriş Tarihi: 26.02.2019 19:15 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 19:19
En az yakan araçlar açıklandı! İşte en az yakan otomobil modelleri

Türkiye'de sahibi olmak isteyen bireylerin en çok araştırdığı konular arasında araçların ne kadar yakıt tükettiği oluyor. Araçların yakıt tüketimi ile ilgili hemen her gün araştırmalar yapılıyor. Bu nokta da otomobil sahibi olmak isteyen bireyler için en az yakan araçları derledik. İşte en az yakan otomobil modelleri…

En az yakan araçlar açıklandı! İşte en az yakan otomobil modelleri

Türkiye'de satışta olan araçlar arasında en az yakıt tüketen aracın tüketimi 100 km'de 3.2 litre. Motorinin 4.33 TL olan litre fiyatı göz önüne alındığında bu km'de sadece 14 kuruş tüketiyor. Ancak bu yakıt tüketimlerine 90 km sabit hızda ve belirli koşulların gerçekleşmesi halinde ulaşılıyor. İşte yakıt yüketimi 3.2 litre ile 4.1 litre arasında değişen Türkiye'nin en az yakan 33 otomobili...

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En az yakan araçlar açıklandı! İşte en az yakan otomobil modelleri

33 Volksvagen Golf 1.6 lt TDI BMT 115PS Manuel

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1-4.2lt

En az yakan araçlar açıklandı! İşte en az yakan otomobil modelleri

32 Volkswagen Passat 1.6 lt TDI BMT 120 PS DSG

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.0-4.2lt

En az yakan araçlar açıklandı! İşte en az yakan otomobil modelleri

31 Hyundai i20 1.4 Dizel 6 ileri Manuel 90PS

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt

En az yakan araçlar açıklandı! İşte en az yakan otomobil modelleri

30 Toyota Corolla 1.4 D-4D 90PS 6 İleri Düz Vites

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt

En az yakan araçlar açıklandı! İşte en az yakan otomobil modelleri

29 Hyundai Elantra 1.6 CRDI Dizel 7 İleri DCT 136PS

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt

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