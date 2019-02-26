En az yakan araçlar açıklandı! İşte en az yakan otomobil modelleri

En az yakan araçlar açıklandı! Günümüzde hemen herkesin bir araba alma hayali bulunmakta. Kimileri arabasını yenilemek isterken, kimileri sıfırdan bir araç sahibi olmak istiyorlar. Otomobil alma konusunda en önemli hususlardan birisi de araçların ne kadar yakıt tükettiği detayıdır. Bu nokta da otomobil sahibi olmak isteyen bireylerin en çok araştırdığı konular arasında otomobillerin kilometre başına ne kadar yakıt harcadığı oluyor. Biz de sizler için 2019 yılında en az yakan araçları listeledik. İşte en az yakan otomobil modelleri…