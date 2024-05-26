En Büyük Şaban oyuncuları ve konusu: En Büyük Şaban filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

EN BÜYÜK ŞABAN KONUSU

En Büyük Şaban, zengin olmak için İstanbul'a giden bir adamın hikayesini konu ediyor. İyi bir adam olan Şaban, zengin olma hayalleri kurmaktadır. Hayallerini İstanbul'da gerçeğe dönüştürebileceğini düşünen Şaban, köydeki tarlasını satıp yola koyulur. İstanbul'a ayak bastığında yaptığı ilk iş ise amcasının oğlunu aramaktır.

Bu sırada başına türlü belalar açmaktan geri kalmayan Şaban, saflığı sonucu bir adamdan Boğaz Köprüsü'nü satın aldığını düşünür. Dolandırıldığını anladıktan sonra adamın peşine düşer. Bu esnada zor durumda olan birine yardım eden Şaban, adamla çok iyi dost olur. Ancak ortada bir problem vardır.