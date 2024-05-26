Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam En Büyük Şaban oyuncuları ve konusu: En Büyük Şaban filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?
Giriş Tarihi: 26.05.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 15:36

En Büyük Şaban oyuncuları ve konusu: En Büyük Şaban filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

Kemal Sunal filmleri arasında yer alan En Büyük Şaban oyuncuları ve konusu ile gündemde. 1983 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluşacak film ilgiyle takip ediliyor. Peki; En Büyük Şaban filmi nerede çekildi?

En Büyük Şaban oyuncuları ve konusu: En Büyük Şaban filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

Kemal Sunal, Nilgün Bubikoğlu, Kamran Usluer gibi isimlerin yer aldığı En Büyük Şaban oyuncuları kimler, konusu nedir merak ediliyor. Filmin duygusal müziği ise akıllara kazınmış durumda. Peki, En Büyük Şaban filmi nerede çekildi? İşte, detaylar...

En Büyük Şaban oyuncuları ve konusu: En Büyük Şaban filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

EN BÜYÜK ŞABAN KONUSU

En Büyük Şaban, zengin olmak için İstanbul'a giden bir adamın hikayesini konu ediyor. İyi bir adam olan Şaban, zengin olma hayalleri kurmaktadır. Hayallerini İstanbul'da gerçeğe dönüştürebileceğini düşünen Şaban, köydeki tarlasını satıp yola koyulur. İstanbul'a ayak bastığında yaptığı ilk iş ise amcasının oğlunu aramaktır.

Bu sırada başına türlü belalar açmaktan geri kalmayan Şaban, saflığı sonucu bir adamdan Boğaz Köprüsü'nü satın aldığını düşünür. Dolandırıldığını anladıktan sonra adamın peşine düşer. Bu esnada zor durumda olan birine yardım eden Şaban, adamla çok iyi dost olur. Ancak ortada bir problem vardır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
En Büyük Şaban oyuncuları ve konusu: En Büyük Şaban filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

Yardımcı olduğu adam, Şaban'ı sadece içtiği zamanlarda hatırlamaktadır. Ayık olduğu zamanlarda ise Şaban'ın varlığından haberdar değildir. Bu şekilde kargaşa içinde geçen Şaban'ın hayatı parkta çiçek satan bir kıza vurulmasıyla bambaşka bir hal alır. Aşık olduğu görme engelli kıza yardım etmeye karar veren Şaban, kızın gözlerinin açılması için her şeyi yapmaya hazırdır.

En Büyük Şaban oyuncuları ve konusu: En Büyük Şaban filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

EN BÜYÜK ŞABAN OYUNCULARI

Kemal Sunal: Şaban
Nilgün Bubikoğlu: Hülya Tijen Par
Kamran Usluer: Faik Bey
Reha Yurdakul: Uşak Kamil
Hikmet Karagöz: Hikmet
Dinçer Çekmez: Boksör
Ayten Erman: Ayten
Zafer Önen: Boks Salonu Sahibi
Hüseyin Kutman: Boks Hakemi
Yadigar Ejder: Boksör
Adem Taşay: Boksör
Mehmet Uğur: Hırsız
İbrahim Kurt: Hırsız

En Büyük Şaban oyuncuları ve konusu: En Büyük Şaban filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

En Büyük Şaban filmi 1983'te İstanbul'un belirli semtlerinde çekilmiş olup, Charlie Chaplin'in 1931 yapımı Şehir Işıkları (City Lights) filminden esinlenilerek çekilmiştir.

SON DAKİKA