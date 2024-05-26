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En Büyük Şaban oyuncuları ve konusu: En Büyük Şaban filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?
Giriş Tarihi: 26.05.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
15:36
En Büyük Şaban oyuncuları ve konusu: En Büyük Şaban filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?
Kemal Sunal filmleri arasında yer alan En Büyük Şaban oyuncuları ve konusu ile gündemde. 1983 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluşacak film ilgiyle takip ediliyor. Peki; En Büyük Şaban filmi nerede çekildi?