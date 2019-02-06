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En çok Türk nerede yaşıyor? Türklerin yaşadığı ülkeler!

En çok Türk nerede yaşıyor? Türklerin yaşadığı ülkeler!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurtdışındaki vatandaşların sayısının ülkelere göre dağılımını paylaştı. Butan, Tonga, Tuvalu'da hiç Türk yaşamazken; Ermenistan, Paraguay, Ekvator Ginesi, El Salvador, Nijerya, Cape Verde, San Marino, Bolivya, Suriye, Monako, Kuzey Kore, Liberya gibi ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili verinin bulunmadığı ifade edildi. Peki Türkler en çok hangi ülkelerde yaşıyor?