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En çok Türk nerede yaşıyor? Türklerin yaşadığı ülkeler!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurtdışındaki vatandaşların sayısının ülkelere göre dağılımını paylaştı. Butan, Tonga, Tuvalu'da hiç Türk yaşamazken; Ermenistan, Paraguay, Ekvator Ginesi, , Nijerya, Cape Verde, San Marino, Bolivya, Suriye, Monako, Kuzey Kore, Liberya gibi ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili verinin bulunmadığı ifade edildi. Peki Türkler en çok hangi ülkelerde yaşıyor?

Giriş Tarihi: 06.02.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 14:10
En çok Türk nerede yaşıyor? Türklerin yaşadığı ülkeler!

İşte ülke ülke nerede kaç Türk yaşıyor!

500 ve üstü Türk'ün yaşadığı ülkeler listelenmiştir.

En çok Türk nerede yaşıyor? Türklerin yaşadığı ülkeler!

Fransa (700 bin)

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En çok Türk nerede yaşıyor? Türklerin yaşadığı ülkeler!

Güney Afrika (3 bin 700)

En çok Türk nerede yaşıyor? Türklerin yaşadığı ülkeler!

Fas (2 bin)

En çok Türk nerede yaşıyor? Türklerin yaşadığı ülkeler!

Estonya (600)

En çok Türk nerede yaşıyor? Türklerin yaşadığı ülkeler!

Etiyopya (2 bin)

En çok Türk nerede yaşıyor? Türklerin yaşadığı ülkeler!

Çin (6 bin)

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