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Haberler Yaşam EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? 2024 Temmuz SSK Bağkur ve memur emekli maaşı zammı son durum!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 07:05 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 07:23

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? 2024 Temmuz SSK Bağkur ve memur emekli maaşı zammı son durum!

TÜİK, Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Milyonlarca emeklinin beklediği maaş zammı belli oldu. Buna göre; SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin yüzde kaç zam aldığı da açıklandı. Peki, 2024 Temmuz emekli maaş zammı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, Bağkur ve memur emeklileri yüzde kaç zam aldı? İşte, detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? 2024 Temmuz SSK Bağkur ve memur emekli maaşı zammı son durum!

Emekli maaşı haberleri yakından takip ediliyor. En düşük emekli maaşı ne kadar oldu sorusu son dakika yanıt arıyor. 3 Temmuz itibarıyla emekli ve memurların beklediği zam oranı netleşti. Bu noktada SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24,73 oranında; memur emeklisi ise yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2024 Temmuz SSK Bağkur ve memur emekli maaşı zammı son durum!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? 2024 Temmuz SSK Bağkur ve memur emekli maaşı zammı son durum!

2024 HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

TÜİK haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 1.64, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 71.60 yükseldi. 12 aylık ortalama tüketici enflasyonu ise yüzde 65.07 olarak gerçekleşti.

Mayısta aylık enflasyon yüzde 3.37, yıllık enflasyon ise yüzde 75.45 olarak açıklanmıştı.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? 2024 Temmuz SSK Bağkur ve memur emekli maaşı zammı son durum!

2024 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından temmuz ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24,73 oranında; memur emeklisi ise yüzde 19,31 oranında zam yapılacak.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur maaşları ve emekli memur aylıkları zam oranı arasında temmuz ayında 5,42 puan fark olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? 2024 Temmuz SSK Bağkur ve memur emekli maaşı zammı son durum!

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor.

  • Kök maaşı 10 bin lira olan emekliler 12 bin 473 TL alacak.
  • Kök maaşı 15 bin olan emekliler 18 bin 709 TL alacak.
  • Kök maaşı 20 bin olan emekliler 24 bin 946 alacak.
  • Kök maaşı 25 bin olan emekliler 31 bin 182 TL alacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? 2024 Temmuz SSK Bağkur ve memur emekli maaşı zammı son durum!

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arası alıyor. Bağkur emeklileri 25'i ile 28'inde alıyor. Günü geldiğinde artışın gerçekleşmiş olduğu aylıkları hesaplarında görmüş olacaklar.

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