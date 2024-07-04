EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? 2024 Temmuz SSK Bağkur ve memur emekli maaşı zammı son durum!

Emekli maaşı haberleri yakından takip ediliyor. En düşük emekli maaşı ne kadar oldu sorusu son dakika yanıt arıyor. 3 Temmuz itibarıyla emekli ve memurların beklediği zam oranı netleşti. Bu noktada SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24,73 oranında; memur emeklisi ise yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2024 Temmuz SSK Bağkur ve memur emekli maaşı zammı son durum!