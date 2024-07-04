Haberler
Yaşam
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? 2024 Temmuz SSK Bağkur ve memur emekli maaşı zammı son durum!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 07:05
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
07:23
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? 2024 Temmuz SSK Bağkur ve memur emekli maaşı zammı son durum!
TÜİK, Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Milyonlarca emeklinin beklediği maaş zammı belli oldu. Buna göre; SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin yüzde kaç zam aldığı da açıklandı. Peki, 2024 Temmuz emekli maaş zammı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, Bağkur ve memur emeklileri yüzde kaç zam aldı? İşte, detaylar...