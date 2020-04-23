Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 100 yıl önce çocuklara armağan edilen bu kutlu günde binlerce vatandaş en güzel 23 Nisan kutlama mesajları ve sözleri arayışına çıktı. Sosyal medyada paylaşmak, sevdiklerine mesaj yolu ile göndermek için araştırılan en güzel sözleri sabah.com.tr olarak sizler için bu haberimizde derledik. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1920'de meclisin açıldığı günü tüm dünya çocuklarına armağan etmesi nedeniyle her yıl ülkemizin dört bir yanında coşkuyla kutlanan Çocuk Bayramı'nın yeri bu sene çok daha önemli. Bilindiği üzere yaşanan salgın nedeniyle ülke genelinde herhangi bir etkinlik yapılmayacak, bu yıl çocuklar bayramlarını evlerinde kutlayacak ancak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yıl coşkusu tüm Türkiye'de hissedilecek. İşte en güzel, anlamlı, Atatürk resimleri ile beraber Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan kutlama mesajları ve bugünün anlam ve önemine özel Atatürk'ün sözleri…