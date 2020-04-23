En güzel, farklı ve resimli 23 Nisan mesajları 2020: Atatürk sözleri ile en güzel, kısa ve resimli 23 Nisan kutlama mesajları burada!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl koronavirüs nedeni ile yurt genelinde kutlanamayacak; ancak evlerde, balkonlarda ve yüreklerde coşkusu hissedilecek. Meclis'in de 100. yılı olan bu özel güne ilişkin mesajlar sosyal medyadan gönderilecek, minikler tarafından şiirler okunacak. Resimli 23 Nisan mesajları da Google en çok araştırılan konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Vatandaşlar, çocukları başta olmak üzere sevdiklerine göndermek üzere Atatürk sözleri içeren kısa ve resimli 23 Nisan mesajları görsellerini araştırıyor. Sizler için özel olarak hazırladığımız haberimizde, WhatsApp, Instagram veyahut çeşitli sosyal medya platformları üzerinden çocuklarınıza, sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel 23 Nisan mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilirsiniz.

İşte, bu sene için seçtiğimiz en güzel, kısa, anlamlı ve resimli 23 Nisan kutlama mesajları...