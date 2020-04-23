Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda araştırılan konular arasında en güzel Atatürk fotoğrafları yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihinde bundan tam 100 sene önce tüm dünya çocuklarına armağan edilen bu tarihte tüm ülke evlerinde coşkuyla bayramlarını kutluyor. Aynı zamanda sosyal medya aracılığı ile günün anlam ve önemine özel paylaşımlar yapılırken öte yandan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve resimleri de ön plana çıkıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin devamından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve resimleri içeriğimize ulaşabilirsiniz…