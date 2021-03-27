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En Güzel ve Resimli mesajları sözleri ile İyi Kandiller mesajı! resimli ve kısa, uzun, dualı, ayetli, gifli kandil mesajları seçenekleri!

Resimli Berat Kandil mesajları ve sözleri 2021 yayınlandı! Mübarek için artık sayılı saatler kaldı. 'nın resmi internet sitesinden 2021 dini ve kandil günleri takvimi yayınlandı. Ramazan-ı Şerif'in habercisi olan, Şaban ayının 14. gününü 15'ine bağlayan Berat Kandili, 27 Mart Cumartesi (yarın) idrak edilecek. Bu özel günde, müminler dualarla ve namazlarla ibadetlerini yerine getirecek. Yine bu mübarek gecenin anlamını sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, 2021 Resimli ve sözleri araştırması yapıyor. Hadisli, dualı ve resimli Kandil mesajı sözleri, kandil mesajları ile bu kıymetli gecenin anlamı ve önemi herkesle paylaşılacak. İşte 2021 ve

Giriş Tarihi: 27.03.2021 19:54 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 01:29
En Güzel ve Resimli Berat Kandili mesajları sözleri ile İyi Kandiller mesajı! Berat Kandili mesajları resimli ve kısa, uzun, dualı, ayetli, gifli kandil mesajları seçenekleri!

İslam âlemi için en özel gecelerden olan , 27 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Bu gecenin anlam ve önemini sevdikleri ile paylaşmak isteyen müminler, kandil mesajları, en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü araştırması yapıyor. ve yazılı seçenekleri ile bu gecenin anlamı ve önemi yine vurgulanacak. Sevdiklerine de Berat Kandili'nin anlamı ve önemini yaşatmak isteyenler 2021 Kandil mesajları ve sözleri ile bunu gerçekleştirecek. Bu yönde, Hayırlı Kandiller ve Kandiliniz Mübarek Olsun mesajı sözleri araştırılmaya başlandı.

İşte En güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Berat Kandili Mesajları…

En Güzel ve Resimli Berat Kandili mesajları sözleri ile İyi Kandiller mesajı! Berat Kandili mesajları resimli ve kısa, uzun, dualı, ayetli, gifli kandil mesajları seçenekleri!

EN GÜZEL VE ANLAMLI BERAT KANDİLİ SÖZLERİ

Varlığı ebedi olan, Merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

ALLAH'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz Aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

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En Güzel ve Resimli Berat Kandili mesajları sözleri ile İyi Kandiller mesajı! Berat Kandili mesajları resimli ve kısa, uzun, dualı, ayetli, gifli kandil mesajları seçenekleri!

YENİ, FARKLI VE GÜZEL BERAT KANDİLİ MESAJLARI SÖZLERİ

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul kandilin mübarek olsun.

Her gün yeni doğan güneş kadar, her gece parlayan yıldızlar kadar, her bahar açan çiçekler kadar hayatınız güzel olsun. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

En Güzel ve Resimli Berat Kandili mesajları sözleri ile İyi Kandiller mesajı! Berat Kandili mesajları resimli ve kısa, uzun, dualı, ayetli, gifli kandil mesajları seçenekleri!

HAYIRLI KANDİLLER MESAJLARI 2021

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

En Güzel ve Resimli Berat Kandili mesajları sözleri ile İyi Kandiller mesajı! Berat Kandili mesajları resimli ve kısa, uzun, dualı, ayetli, gifli kandil mesajları seçenekleri!

TaIihiniz gözIeriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzeI, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutIu, aşkınız beraat kadar mukaddes, duaIarınız istediğiniz gibi makbuI oIsun.

AIIah'in rahmeti, bereketi sizinIe oIsun, gönüI günesiniz hiç soImasin, yüzünüz aydin oIsun, kabriniz nur doIsun, makaminiz Firdevs, duaIariniz kabuI oIsun. KandiIiniz kutIu oIsun..

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