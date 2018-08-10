En tehlikeli görev! Köpek balıklarını elleriyle besliyorlar...

88 metre tünel uzunluğu ile İstanbul'un en uzun akvaryum tüneli olma özelliğine sahip akvaryum, on binlerce deniz canlısını içerisinde barındırıyor. Bu akvaryumda görev yapan dalgıçlar köpek balıkları aç kalmasın diye büyük risk alarak onları 3 günde bir elleriyle besliyor.

En ufak bir hata onları besleyen dalgıçların hayatına mal olabilir. Köpek balıklarının saldırısına uğrama riskini göze alan dalgıçlar, akvaryumda asla tek başına kalmadıklarını ve köpek balıklarını beslerken kesinlikle onlara temas etmediklerini dile getirdi.