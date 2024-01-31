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En vicdansız hırsız: Çaldığı tekerlekli sandalye ile 8 kilometre gezdi!
Giriş Tarihi: 31.01.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
11:29
En vicdansız hırsız: Çaldığı tekerlekli sandalye ile 8 kilometre gezdi!
Pes dedirten olay Adana'da meydana geldi. Akülü tekerlekli sandalye çalan bir kişi, tekerlekli sandalye ile 8 kilometre gezdi, şarjı bitince de çevreden topladığı hurdaları sandalyenin üzerine koyup sonrasında hepsini eskiciye 268 TL'ye sattı. O anlar kameralara böyle yansıdı