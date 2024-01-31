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Haberler Yaşam En vicdansız hırsız: Çaldığı tekerlekli sandalye ile 8 kilometre gezdi!
Giriş Tarihi: 31.01.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 11:29

En vicdansız hırsız: Çaldığı tekerlekli sandalye ile 8 kilometre gezdi!

Pes dedirten olay Adana'da meydana geldi. Akülü tekerlekli sandalye çalan bir kişi, tekerlekli sandalye ile 8 kilometre gezdi, şarjı bitince de çevreden topladığı hurdaları sandalyenin üzerine koyup sonrasında hepsini eskiciye 268 TL'ye sattı. O anlar kameralara böyle yansıdı

İHA
En vicdansız hırsız: Çaldığı tekerlekli sandalye ile 8 kilometre gezdi!

Olay, 21 Ocak günü Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yürüme engelli olan Yasin O., akülü tekerlekli sandalyesini evinin önünde şarja taktı.

En vicdansız hırsız: Çaldığı tekerlekli sandalye ile 8 kilometre gezdi!

Çevrede hırsızlık için gezinen Sedat D. (39) ise akülü tekerlekli sandalyeyi görünce çaldı. Sedat D., çaldığı akülü tekerlekli sandalyenin üzerine binerek 8 kilometre boyunca kentte gezdi. Akülü tekerlekli sandalyenin şarjı bitince şüpheli üzerinden inerek çevrede bulunan hurdaları toplamaya başladı.

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En vicdansız hırsız: Çaldığı tekerlekli sandalye ile 8 kilometre gezdi!

Şahıs, topladığı hurdaları sandalyenin üzerine koydu. Sedat D.'nin akülü tekerlekli sandalye ile gezdiği anlar ve üzerine hurdaları koyduğu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

En vicdansız hırsız... Çaldığı tekerlekli sandalye ile 8 kilometre gezdi! | Video

En vicdansız hırsız: Çaldığı tekerlekli sandalye ile 8 kilometre gezdi!

Sabah olduğunda Yasin O., akülü tekerlekli sandalyesinin çalındığını fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

En vicdansız hırsız: Çaldığı tekerlekli sandalye ile 8 kilometre gezdi!

Yapılan incelemenin ardından hırsızlığı gerçekleştiren kişinin Sedat D. olduğu tespit edildi.

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