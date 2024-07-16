EN YENİ AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Muharrem ayının 10. gününe özel Dualı, anlamlı, farklı, aşure günü mesajları ve sözleri!

AŞURE GÜNÜ İÇİN EN GÜZEL ANLAMLI, DUALI, KISA VE UZUN MESAJLAR VE SÖZLER

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. Aşure gününüz mübarek olsun.

Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma sembolü Aşure Günü tüm İslam alemine hayırlı olsun. Allah yaptığınız ibadetleri kabul etsin, Aşure Günü'nüz mübarek olsun.