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EN YENİ AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Muharrem ayının 10. gününe özel Dualı, anlamlı, farklı, aşure günü mesajları ve sözleri!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 06:44
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
06:44
EN YENİ AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Muharrem ayının 10. gününe özel Dualı, anlamlı, farklı, aşure günü mesajları ve sözleri!
Aşure Günü hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günü idrak edilmektedir. Aşure günü İslam inancında bugün de birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişini anmak için yapılmaktadır. 2024 yılında Aşure Günü, 16 Temmuz Salı günü başlayarak 5 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu kapsamda aşure günü mesajları bugün itibarıyla paylaşılmaya başlandı. İşte, Muharrem ayının 10. gününe özel Dualı, anlamlı, farklı, aşure günü mesajları ve sözleri!