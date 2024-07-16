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Haberler Yaşam EN YENİ AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Muharrem ayının 10. gününe özel Dualı, anlamlı, farklı, aşure günü mesajları ve sözleri!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 06:44 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 06:44

EN YENİ AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Muharrem ayının 10. gününe özel Dualı, anlamlı, farklı, aşure günü mesajları ve sözleri!

Aşure Günü hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günü idrak edilmektedir. Aşure günü İslam inancında bugün de birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişini anmak için yapılmaktadır. 2024 yılında Aşure Günü, 16 Temmuz Salı günü başlayarak 5 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu kapsamda aşure günü mesajları bugün itibarıyla paylaşılmaya başlandı. İşte, Muharrem ayının 10. gününe özel Dualı, anlamlı, farklı, aşure günü mesajları ve sözleri!

EN YENİ AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Muharrem ayının 10. gününe özel Dualı, anlamlı, farklı, aşure günü mesajları ve sözleri!

Aşure günü mesajları ile günün anlam ve önemi paylaşılıyor. Müslümanlar tarafından önemli bir gün olan aşure zamanı Muharrem ayının 10. Gününde karşılanıyor. Bolluk, bereket, sevgi, hoşgörü ve paylaşma gibi kavramları içerisinde barındıran bu önemli günde aşure günü mesajları ve sözleri gündeme geliyor. İşte, en yeni aşure günü mesajları, resimli seçenekleri!

EN YENİ AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Muharrem ayının 10. gününe özel Dualı, anlamlı, farklı, aşure günü mesajları ve sözleri!

RESİMLİ AŞURE GÜNÜ MESAJLARI VE MUHARREM AYI SÖZLERİ

Akıllı ol ey nefsim ve bu fırsatı kaçırma. Senin bu kadar günahlarının arasında bu tür fırsatlara ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu unutma. Tövbe et ve Yüce Allah'a dön. Aşüre günümüz mübarek olsun.

Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız kabul olsun. Allah aşure gününde tutulan oruçları kabul etsin.

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EN YENİ AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Muharrem ayının 10. gününe özel Dualı, anlamlı, farklı, aşure günü mesajları ve sözleri!

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Aşure gününüz kutlu ve mutlu olsun…

Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir. Hadis-i Şerif

EN YENİ AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Muharrem ayının 10. gününe özel Dualı, anlamlı, farklı, aşure günü mesajları ve sözleri!

Rabbim bu aşure gününüzün hayırlara vesile olmasını ve tuttuğunuz ibadetlerinin hem kabul hem de makbul olmasını dileriz.

Aşure gününüz mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar ve dualarınız makbul ve kabul olsun.

EN YENİ AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Muharrem ayının 10. gününe özel Dualı, anlamlı, farklı, aşure günü mesajları ve sözleri!

AŞURE GÜNÜ İÇİN EN GÜZEL ANLAMLI, DUALI, KISA VE UZUN MESAJLAR VE SÖZLER
Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. Aşure gününüz mübarek olsun.

Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma sembolü Aşure Günü tüm İslam alemine hayırlı olsun. Allah yaptığınız ibadetleri kabul etsin, Aşure Günü'nüz mübarek olsun.

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