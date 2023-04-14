ENFLASYON FARKI SON DURUM: 6 Aylık enflasyon farkı ne zaman ve nasıl hesaplanacak, belli oldu mu, üç aylık oran ne kadar?

Bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere memur maaşlarına enflasyon farkı yansıtılıyor. Bu fark altı aylık orandan hesaplandığı gibi ilk üç aylık rakamlara göre toplam enflasyon %12,52 oldu. Bu kapsamda ise "Enflasyon farkı ne zaman ve nasıl hesaplanacak, belli oldu mu, üç aylık enflasyon zammı ne kadar?" soruları yanıt aramaya başladı. TÜİK; Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayındaki enflasyon tutarlarına göre memur maaş zamları da netlik kazanmış olacak. Peki, Enflasyon farkı ne zaman ve nasıl hesaplanacak? İşte üç aylık fark ve detaylar.