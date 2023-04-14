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Haberler Yaşam ENFLASYON FARKI SON DURUM: 6 Aylık enflasyon farkı ne zaman ve nasıl hesaplanacak, belli oldu mu, üç aylık oran ne kadar?
Giriş Tarihi: 14.04.2023 22:55 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 22:59

ENFLASYON FARKI SON DURUM: 6 Aylık enflasyon farkı ne zaman ve nasıl hesaplanacak, belli oldu mu, üç aylık oran ne kadar?

Bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere memur maaşlarına enflasyon farkı yansıtılıyor. Bu fark altı aylık orandan hesaplandığı gibi ilk üç aylık rakamlara göre toplam enflasyon %12,52 oldu. Bu kapsamda ise "Enflasyon farkı ne zaman ve nasıl hesaplanacak, belli oldu mu, üç aylık enflasyon zammı ne kadar?" soruları yanıt aramaya başladı. TÜİK; Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayındaki enflasyon tutarlarına göre memur maaş zamları da netlik kazanmış olacak. Peki, Enflasyon farkı ne zaman ve nasıl hesaplanacak? İşte üç aylık fark ve detaylar.

ENFLASYON FARKI SON DURUM: 6 Aylık enflasyon farkı ne zaman ve nasıl hesaplanacak, belli oldu mu, üç aylık oran ne kadar?

Son 6 aylık enflasyon oranları memur maaşlarına doğrudan etki edecek. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon oranları toplu sözleşmeyi aşması durumunda memurların maaşlarına enflasyon farkı verilecek. Hal böyleyken ise "Enflasyon farkı ne zaman ve nasıl hesaplanacak, belli oldu mu, üç aylık enflasyon zammı ne kadar?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte memur enflasyon farkı ile ilgili detaylar.

ENFLASYON FARKI SON DURUM: 6 Aylık enflasyon farkı ne zaman ve nasıl hesaplanacak, belli oldu mu, üç aylık oran ne kadar?

MART 2023 ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Mart ayında aylık bazda yüzde 2,29, yıllık bazda ise yüzde 50,51 olarak kayıtlara geçti.

Yıllık enflasyonda bu rakam son 12 ayın en düşük seviyesi olarak dikkat çekerken, milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için kritik bir veri daha geride kalmış oldu.

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ENFLASYON FARKI SON DURUM: 6 Aylık enflasyon farkı ne zaman ve nasıl hesaplanacak, belli oldu mu, üç aylık oran ne kadar?

EMEKLİ VE MEMUR 3 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Mart ayı enflasyon rakamları sonrası 3 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti.

Hesaplarımıza göre; 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52, memur enflasyon farkı yüzde 4,52, 3 aylık memur zam oranı da yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile yüzde 10,52 oldu.

3 aylık enflasyon oranı: Yüzde 12,52

3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 12,52

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

3 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 10,52

ENFLASYON FARKI SON DURUM: 6 Aylık enflasyon farkı ne zaman ve nasıl hesaplanacak, belli oldu mu, üç aylık oran ne kadar?

6 AYLIK MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN 3 ENFLASYON VERİSİ KALDI

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

Açıklanacak Nisan, Mayıs ve Haziran ayır enflasyon rakamları sonrası bu zam oranları artacak. Yani bundan sonra enflasyon Temmuz ayına kadar sıfır çıksa bile bu zam oranları kesinleşmiş oldu.

ENFLASYON FARKI SON DURUM: 6 Aylık enflasyon farkı ne zaman ve nasıl hesaplanacak, belli oldu mu, üç aylık oran ne kadar?

ENFLASYON FARKI SON DURUM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayında enflasyonu 6,65, Şubat ayında 3,15 ve son olarak Mart ayında 2,29 olarak açıkladı. 3 aylık enflasyon toplamda 12,52 olurken memurların toplu sözleşmesini geçti. Böylelikle memurlar şimdiden % 4,52 oranında zam almayı hak etti.

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