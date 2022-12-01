Haberler Yaşam Enflasyon oranı için gözler o tarihte: 2022 Kasım ayı enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, saat kaçta, ne olur?

Giriş Tarihi: 01.12.2022 20:41 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 20:42

Enflasyon oranı için gözler o tarihte: 2022 Kasım ayı enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, saat kaçta, ne olur?

Gerek emekli memur zamları gerekse asgari ücret için büyük bir önem taşıyan enflasyon oranı Aralık ayının ilk gününde adeta Türkiye'nin tek gündem maddesiydi. Zam oranlarının belirlenmesinde büyük rol oynayacak olan bu veri için gözler şimdi TÜİK'te. Bu noktada ise "2022 Kasım ayı enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, saat kaçta, ne olur?" soruları yanıt aramaya başladı. Merkez Bankası beklentilerini daha önce duyurmuştu. Peki, 2022 Kasım ayı enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, tahminler ne yönde? İşte tüm detaylar.