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Giriş Tarihi: 01.12.2022 20:41 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 20:42

Enflasyon oranı için gözler o tarihte: 2022 Kasım ayı enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, saat kaçta, ne olur?

Gerek emekli memur zamları gerekse asgari ücret için büyük bir önem taşıyan enflasyon oranı Aralık ayının ilk gününde adeta Türkiye'nin tek gündem maddesiydi. Zam oranlarının belirlenmesinde büyük rol oynayacak olan bu veri için gözler şimdi TÜİK'te. Bu noktada ise "2022 Kasım ayı enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, saat kaçta, ne olur?" soruları yanıt aramaya başladı. Merkez Bankası beklentilerini daha önce duyurmuştu. Peki, 2022 Kasım ayı enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, tahminler ne yönde? İşte tüm detaylar.

Enflasyon oranı için gözler o tarihte: 2022 Kasım ayı enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, saat kaçta, ne olur?

TÜİK, Kasım ayı enflasyon verisini açıklayacak. Aralık ayının ilk günüyle beraber özellikle de emekliden memura ve asgari ücrete kadar birçok ödenekte önemli rol oynayacak olan bu verinin açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Bu kapsamda "2022 Kasım ayı enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, saat kaçta, ne olur?" soruları yanıt aramaya başladı. TÜİK tarafından açıklanacak TEFE-TÜFE enflasyon verisi geçtiğimiz ay, aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda yüzde 85,51 olarak açıklandı…

Enflasyon oranı için gözler o tarihte: 2022 Kasım ayı enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, saat kaçta, ne olur?

2022 KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın başından, bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklıyor. Kasım ayı enflasyon rakamları 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da duyurulacak.

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Enflasyon oranı için gözler o tarihte: 2022 Kasım ayı enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, saat kaçta, ne olur?

ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU!

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu

anket döneminde yüzde 68,06 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken,

Enflasyon oranı için gözler o tarihte: 2022 Kasım ayı enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, saat kaçta, ne olur?

bu anket döneminde yüzde 37,47 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşmiştir.

Enflasyon oranı için gözler o tarihte: 2022 Kasım ayı enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, saat kaçta, ne olur?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLMUŞTU?

Enflasyon Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54 yıllık olarak yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

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