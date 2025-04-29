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Haberler Yaşam ENFLASYON ORANI İÇİN GÖZLER TÜİK’TE! Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 12:22 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 12:22

ENFLASYON ORANI İÇİN GÖZLER TÜİK’TE! Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon verisi Nisan rakamları beklenmeye başladı. Nisan ayına yön elik enflasyon verileri beklenirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da piyasadaki beklentileri yansıtan Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Mart ayında, önceki aya kıyasla aylık enflasyonda yüzde 2,46 oranında artış gerçekleşti. TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini ve bu eğilimin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini belirtti. Peki, 2025 Nisan ayı TÜİK enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ENFLASYON ORANI İÇİN GÖZLER TÜİK’TE! Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

TÜİK, nisan ayı enflasyon verilerini yakında açıklayacak. Rakamlar, memur ve emekli maaşları ile kira artış oranlarında belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın son anketine göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 25,56'ya yükseldi. Piyasalar, açıklanacak verileri yakından izliyor. Peki, TÜİK Nisan 2025 enflasyon oranını ne zaman açıklayacak?

ENFLASYON ORANI İÇİN GÖZLER TÜİK’TE! Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Nisan ayı enflasyon oranları 3 Mayıs'ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 5 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

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ENFLASYON ORANI İÇİN GÖZLER TÜİK’TE! Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ MERKEZ BANKASI ANKETİ YAYIMLANDI!

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 2,25 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,07'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,04'ten 29,98'e yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 24,55'ten 25,56'ya, 24 ay sonrası için yüzde 17,06'dan 17,69'a çıktı.

ENFLASYON ORANI İÇİN GÖZLER TÜİK’TE! Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

MART ENFLASYON RAKAMLARI
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,88 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,1, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,5 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, martta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 51,26, yurt içi üretici fiyatları yüzde 35,23 arttı.

ENFLASYON ORANI İÇİN GÖZLER TÜİK’TE! Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanacak?