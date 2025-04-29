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ENFLASYON ORANI İÇİN GÖZLER TÜİK’TE! Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
12:22
ENFLASYON ORANI İÇİN GÖZLER TÜİK’TE! Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon verisi Nisan rakamları beklenmeye başladı. Nisan ayına yön elik enflasyon verileri beklenirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da piyasadaki beklentileri yansıtan Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Mart ayında, önceki aya kıyasla aylık enflasyonda yüzde 2,46 oranında artış gerçekleşti. TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini ve bu eğilimin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini belirtti. Peki, 2025 Nisan ayı TÜİK enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?