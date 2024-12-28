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Haberler Yaşam Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak Aralık 2024? TÜİK Aralık ayı enflasyon kararı ne olur?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 11:30

Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak Aralık 2024? TÜİK Aralık ayı enflasyon kararı ne olur?

Aralık ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Her ay olduğu gibi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan bu veriler, emekli ve memur maaşlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Maaş artışları, büyük ölçüde 6 aylık enflasyon farkına dayanarak hesaplanmaktadır. Bu nedenle, enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih ve saat, milyonlarca çalışan ve emeklinin merakla beklediği bir konu haline geldi. Peki, Aralık ayı enflasyon verileri en zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak Aralık 2024? TÜİK Aralık ayı enflasyon kararı ne olur?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Milyonlarca vatandaşın ve ekonomik aktörün merakla beklediği enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak. Peki, TÜİK Aralık ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak Aralık 2024? TÜİK Aralık ayı enflasyon kararı ne olur?

TÜİK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
2024 yılının son enflasyon verileri TÜİK tarafından 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

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Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak Aralık 2024? TÜİK Aralık ayı enflasyon kararı ne olur?

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni paylaştı.

Yayınlanan ankete göre; geçen ay yüzde 1,67 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,72'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 44,81'den yüzde 45,28'e yükseldi.TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,20'den yüzde 27,07'ye gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 18,33'ten yüzde 18,47'ye yükseldi.

Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak Aralık 2024? TÜİK Aralık ayı enflasyon kararı ne olur?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

Ağustos ayı için yüzde 2,47

Eylül ayı için yüzde 2,97

Ekim ayı için yüzde 2.88

Kasım ayı için yüzde 2,24

Kümülatif fark yüzde 14,57

Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak Aralık 2024? TÜİK Aralık ayı enflasyon kararı ne olur?

5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verilerine göre, kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,24 artış gösterdi. Bu veriler doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 5 aylık enflasyon farkı sonucunda yüzde 14,57 oranında bir zam elde etmiş oldu.

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