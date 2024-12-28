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Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak Aralık 2024? TÜİK Aralık ayı enflasyon kararı ne olur?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
11:30
Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak Aralık 2024? TÜİK Aralık ayı enflasyon kararı ne olur?
Aralık ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Her ay olduğu gibi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan bu veriler, emekli ve memur maaşlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Maaş artışları, büyük ölçüde 6 aylık enflasyon farkına dayanarak hesaplanmaktadır. Bu nedenle, enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih ve saat, milyonlarca çalışan ve emeklinin merakla beklediği bir konu haline geldi. Peki, Aralık ayı enflasyon verileri en zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?