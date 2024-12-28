Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak Aralık 2024? TÜİK Aralık ayı enflasyon kararı ne olur?

5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verilerine göre, kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,24 artış gösterdi. Bu veriler doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 5 aylık enflasyon farkı sonucunda yüzde 14,57 oranında bir zam elde etmiş oldu.