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Haberler Yaşam Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2021 Kasım ayı enflasyon oranı beklentisi nasıl?
Giriş Tarihi: 25.11.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 13:36

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2021 Kasım ayı enflasyon oranı beklentisi nasıl?

Kasım ayına ilişkin enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanacak. Her ayın belli tarihlerinde gerçekleşen toplantı sonucunda enflasyon oranı belli oluyor. Kasım ayı enflasyon oranı milyonlarca emekli ve memurun maaş zammını doğrudan etkileyecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "2021 yıl sonu enflasyon tahminini 4,3 puanlık güncellemeyle yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yükselttik." açıklamasında bulundu. Peki Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2021 Kasım ayı enflasyon oranı beklentisi nasıl? İşte bilgiler…

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2021 Kasım ayı enflasyon oranı beklentisi nasıl?

KASIM AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Kasım ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanacak. Böylelikle ''Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?'' sorusu yanıt bulacak. Ekim enflasyon oranı 3 Aralık 2021 tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2021 Kasım ayı enflasyon oranı beklentisi nasıl?

EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI NASILDI?

Enflasyon ekimde yüzde 2,39 artarken yıllık bazda yüzde 19,89 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,24 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,31 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,09, yurt içi üretici fiyatları yüzde 36,2 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,39, Yİ-ÜFE yüzde 5,24 artış kaydetti.

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,89 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 37,34, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 46,31 artış gösterdi. Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,2 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 5,24, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,31, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 37,34, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,2 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün ekimde yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,25, imalatta yüzde 45,94, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 53,37, su temininde yüzde 32,4 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,5, imalatta yüzde 5,37, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,61, su temininde yüzde 2,01 artış görüldü.

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Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2021 Kasım ayı enflasyon oranı beklentisi nasıl?

Piyasaların merakla beklediği enflasyon oranı için geri sayım sürüyor. Enflasyon ekimde yüzde 2,39 artarken yıllık bazda yüzde 19,89 olmuştu. Ekim ayı enflasyon beklentisi ile ilgili yapılan ankette, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,50 oldu. Peki Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2021 Kasım ayı enflasyon oranı beklentisi nasıl?

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