Haberler Yaşam Nisan enflasyon oranı verileri ne zaman açıklanacak, ne olacak? TÜİK TEFE - TÜFE 2022 Enflasyon oranının açıklanacağı o tarih ertelendi!

Giriş Tarihi: 02.05.2022 14:26 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 14:26

Nisan enflasyon oranı verileri ne zaman açıklanacak, ne olacak? TÜİK TEFE - TÜFE 2022 Enflasyon oranının açıklanacağı o tarih ertelendi!

Gerek kira artış oranı gerekse emekli ve memurların Temmuz zammında belirleyici olan Nisan ayı enflasyon oranı verileri merakla bekleniyor. Bilindiği üzere yıllık tüketici enflasyonunun Mart ayında yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14 olmuştu. Hal böyleyken "2022 Nisan ayı enflasyon oranı verileri ne zaman açıklanacak, ne olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. TÜİK tarafından enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanırken bu ay Ramazan Bayramı dolayısıyla tarihi de değişti. Peki, 2022 Nisan ayı enflasyon oranı verileri ne zaman açıklanacak, ne olacak? İşte tüm detaylar...