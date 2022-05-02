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Giriş Tarihi: 02.05.2022 14:26 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 14:26

Nisan enflasyon oranı verileri ne zaman açıklanacak, ne olacak? TÜİK TEFE - TÜFE 2022 Enflasyon oranının açıklanacağı o tarih ertelendi!

Gerek kira artış oranı gerekse emekli ve memurların Temmuz zammında belirleyici olan Nisan ayı enflasyon oranı verileri merakla bekleniyor. Bilindiği üzere yıllık tüketici enflasyonunun Mart ayında yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14 olmuştu. Hal böyleyken "2022 Nisan ayı enflasyon oranı verileri ne zaman açıklanacak, ne olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. TÜİK tarafından enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanırken bu ay Ramazan Bayramı dolayısıyla tarihi de değişti. Peki, 2022 Nisan ayı enflasyon oranı verileri ne zaman açıklanacak, ne olacak? İşte tüm detaylar...

Nisan enflasyon oranı verileri ne zaman açıklanacak, ne olacak? TÜİK TEFE - TÜFE 2022 Enflasyon oranının açıklanacağı o tarih ertelendi!

TÜİK ile Nisan ayı enflasyon oranı açıklaması heyecanla bekleniyor. Her ayın 3'ünde açıklanan veriler emekli memur zammı, kira artış oranı gibi birçok ücretin artış oranını da etkiliyor. Bu nedenle Mayıs ayıyla beraber gözler şimdi Nisan ayı verisinde. "2022 Nisan ayı enflasyon oranı verileri ne zaman açıklanacak, ne olacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte Nisan ayı enflasyon oranı ile ilgili beklentiler ve açıklamanın geleceği o tarihi...

Nisan enflasyon oranı verileri ne zaman açıklanacak, ne olacak? TÜİK TEFE - TÜFE 2022 Enflasyon oranının açıklanacağı o tarih ertelendi!

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanıyor.

3 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle nisan ayı enflasyon verisi 5 Mart Perşembe günü açıklanacak.

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Nisan enflasyon oranı verileri ne zaman açıklanacak, ne olacak? TÜİK TEFE - TÜFE 2022 Enflasyon oranının açıklanacağı o tarih ertelendi!

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NASILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

Nisan enflasyon oranı verileri ne zaman açıklanacak, ne olacak? TÜİK TEFE - TÜFE 2022 Enflasyon oranının açıklanacağı o tarih ertelendi!

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi martta aylık bazda yüzde 5,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 9,19 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 oldu.

Nisan enflasyon oranı verileri ne zaman açıklanacak, ne olacak? TÜİK TEFE - TÜFE 2022 Enflasyon oranının açıklanacağı o tarih ertelendi!
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