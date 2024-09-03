Giriş Tarihi: 03.09.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
11:56
Engelli arkadaşı yanıbaşında boğuldu: 'Çok kötü bir histi'
Bursa'da 42 yaşındaki Serdar Akça, birlikte denize girdiği zihinsel engelli arkadaşı 42 yaşındaki Tanju Aydın'ın, boğulmadan önce, suda kaybolduğu son anlarını aksiyon kamerasıyla kaydetti. Arkadaşının boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden Serdar Akça, sahile çıkıp çevredekilerden yardım ve can simidi isterken, gözden kaybolan Aydın'ın cansız bedenini 10 dakika sonra dalgalar sahile sürükledi. Her iki arkadaşın da yetimhanede büyüdüğü öğrenildi. Olayın şokunu üzerinden atamayan Akça, "Kafasını kaldırıp son kez bana baktıktan sonra kendisini denize bıraktı. Cesedinin başında bekleyip saatlerce ağladım" ifadelerini kullandı.