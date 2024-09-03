Engelli arkadaşı yanıbaşında boğuldu: ’Çok kötü bir histi’

Bursa'da yaşayan 42 yaşındaki Serdar Akça ile zihinsel engelli Tanju Aydın, 3 yıl önce tanışıp, arkadaş oldu. İzmir'de bir yetimhanede büyüyen Akça ile Bursa'da yetimhanede büyüyen Aydın, kısa sürede samimi olup, her şeyi birlikte yapmaya başladı. Akça ile Aydın, 15 Ağustos günü de 2 arkadaşlarını daha yanlarına alıp, piknik yapmak ve denize girmek için Mudanya ilçesinin Eşkel sahiline gitti.