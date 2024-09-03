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Giriş Tarihi: 03.09.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 11:56

Engelli arkadaşı yanıbaşında boğuldu: 'Çok kötü bir histi'

Bursa'da 42 yaşındaki Serdar Akça, birlikte denize girdiği zihinsel engelli arkadaşı 42 yaşındaki Tanju Aydın'ın, boğulmadan önce, suda kaybolduğu son anlarını aksiyon kamerasıyla kaydetti. Arkadaşının boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden Serdar Akça, sahile çıkıp çevredekilerden yardım ve can simidi isterken, gözden kaybolan Aydın'ın cansız bedenini 10 dakika sonra dalgalar sahile sürükledi. Her iki arkadaşın da yetimhanede büyüdüğü öğrenildi. Olayın şokunu üzerinden atamayan Akça, "Kafasını kaldırıp son kez bana baktıktan sonra kendisini denize bıraktı. Cesedinin başında bekleyip saatlerce ağladım" ifadelerini kullandı.

DHA
Engelli arkadaşı yanıbaşında boğuldu: ’Çok kötü bir histi’

Bursa'da yaşayan 42 yaşındaki Serdar Akça ile zihinsel engelli Tanju Aydın, 3 yıl önce tanışıp, arkadaş oldu. İzmir'de bir yetimhanede büyüyen Akça ile Bursa'da yetimhanede büyüyen Aydın, kısa sürede samimi olup, her şeyi birlikte yapmaya başladı. Akça ile Aydın, 15 Ağustos günü de 2 arkadaşlarını daha yanlarına alıp, piknik yapmak ve denize girmek için Mudanya ilçesinin Eşkel sahiline gitti.

Engelli arkadaşı yanıbaşında boğuldu: ’Çok kötü bir histi’

Piknik yaptıktan sonra Tanju Aydın ile denize giren Serdar Akça, elindeki aksiyon kamerası ile o anları da kayıt altına aldı. 2 arkadaş yüzerken dalga çıkınca Akça, Aydın'ı açılmaması için uyardı. Sahile doğru yüzmeye başlayan Tanju Aydın, dalga nedeniyle kulaç atmakta zorlandı ve kendisini suya bıraktı.

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Engelli arkadaşı yanıbaşında boğuldu: ’Çok kötü bir histi’

Arkadaşının boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden Serdar Akça, sahile çıkıp çevredekilerden yardım ve can simidi istedi. Gözden kaybolan Tanju Aydın'ın cansız bedeni, 10 dakika sonra sahile vurdu.

Engelli arkadaşı yanıbaşında boğuldu: ’Çok kötü bir histi’

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi de Aydın'ı yaşama döndüremedi. Serdar Akça, yüzerken kullandığı aksiyon kamerası ile arkadaşını uyarmasını, sahilde yardım istemesini ve arkadaşının cansız bedeninin kıyıya vurmasını saniye saniye görüntüledi.

Engelli arkadaşı yanıbaşında boğuldu: ’Çok kötü bir histi’

Tanju Aydın'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsisi tamamlanan Aydın'ın cenazesi arkadaşları tarafından alınarak Fethiye Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Fethiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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