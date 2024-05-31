Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Engelli kızı patronu istismar etmiş! Polis o sapığı aynı gün gözaltına aldı
Giriş Tarihi: 31.05.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 11:02

Engelli kızı patronu istismar etmiş! Polis o sapığı aynı gün gözaltına aldı

İstanbul Esenler'de bir giyim mağazasında çalışan ve yüzde 40 engelli olduğu öğrenime 18 yaşından küçük Y.A. patronu Ali K. tarafından cinsel istismara uğradı. Ailenin şikayeti üzerine çalışma başlatan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipler şüpheli Ali K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK
Engelli kızı patronu istismar etmiş! Polis o sapığı aynı gün gözaltına aldı

Esenler Yavuz Selim Mahallesinde yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Yaşı küçük ve yüzde 40 engelli olduğu öğrenilen Y.A. evinin yakınındaki bir giyim mağazasında çalışmaya başladı.

Engelli kızı patronu istismar etmiş! Polis o sapığı aynı gün gözaltına aldı

40 gün önce işe giren küçük kız iddiaya göre patronu Ali K. tarafından cinsel istismara maruz kaldı. Korktuğu ve ailesine zarar geleceğini düşündüğü için durumu kimseye anlatamayan küçük kız önceki gün durumdan ailesine bahsetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Engelli kızı patronu istismar etmiş! Polis o sapığı aynı gün gözaltına aldı

Aile hemen olayı polise bildirip sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla yardım istedi.

Engelli kızı patronu istismar etmiş! Polis o sapığı aynı gün gözaltına aldı

Paylaşımda mağdur Y.A.'nın teyzesi olduğunu söyleyen bir kadın; "Yeğenim patronu tarafından Tacevüz uğramış. Kendisi yüzde 40 engelli ailene zarar veririm diyerek onu korkutmuş.

Engelli kızı patronu istismar etmiş! Polis o sapığı aynı gün gözaltına aldı

Boşanacağım seni kadınım yapacağım demiş. Namaz kılıp günahlarımdan arındım sende arın demiş. Lütfen bize yardım edin bu adam hemen bir kaç yıl yatıp çıkmasın" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA