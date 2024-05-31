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Engelli kızı patronu istismar etmiş! Polis o sapığı aynı gün gözaltına aldı
Giriş Tarihi: 31.05.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
11:02
Engelli kızı patronu istismar etmiş! Polis o sapığı aynı gün gözaltına aldı
İstanbul Esenler'de bir giyim mağazasında çalışan ve yüzde 40 engelli olduğu öğrenime 18 yaşından küçük Y.A. patronu Ali K. tarafından cinsel istismara uğradı. Ailenin şikayeti üzerine çalışma başlatan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipler şüpheli Ali K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.