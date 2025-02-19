ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ YAYINLANDI 2025: MEB 1381 engelli öğretmen ataması başvuruları ne zaman, koşulları neler?

Engelli öğretmen atama süreci netleşti! Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre gerçekleştirilecek atamalar kapsamında, 1381 engelli öğretmen göreve başlayacak. Adaylar, başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımı gibi detayları merakla bekliyor. Peki, engelli öğretmen atama başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte sürece dair tüm ayrıntılar...