Haberler
Yaşam
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ YAYINLANDI 2025: MEB 1381 engelli öğretmen ataması başvuruları ne zaman, koşulları neler?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 08:00
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
08:00
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ YAYINLANDI 2025: MEB 1381 engelli öğretmen ataması başvuruları ne zaman, koşulları neler?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre 1381 engelli öğretmenin atanacağını duyurdu. Atama süreci, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Başvurular, elektronik ortamda alınacak. Peki, engelli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte, sürece dair detaylar...