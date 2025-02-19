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Haberler Yaşam ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ YAYINLANDI 2025: MEB 1381 engelli öğretmen ataması başvuruları ne zaman, koşulları neler?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 08:00 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 08:00

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ YAYINLANDI 2025: MEB 1381 engelli öğretmen ataması başvuruları ne zaman, koşulları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre 1381 engelli öğretmenin atanacağını duyurdu. Atama süreci, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Başvurular, elektronik ortamda alınacak. Peki, engelli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte, sürece dair detaylar...

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ YAYINLANDI 2025: MEB 1381 engelli öğretmen ataması başvuruları ne zaman, koşulları neler?

Engelli öğretmen atama süreci netleşti! Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre gerçekleştirilecek atamalar kapsamında, 1381 engelli öğretmen göreve başlayacak. Adaylar, başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımı gibi detayları merakla bekliyor. Peki, engelli öğretmen atama başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte sürece dair tüm ayrıntılar...

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ YAYINLANDI 2025: MEB 1381 engelli öğretmen ataması başvuruları ne zaman, koşulları neler?

MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİNİ AÇIKLADI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre gerçekleştirilecek 1381 engelli öğretmen ataması için takvimi yayınlandı.

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ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ YAYINLANDI 2025: MEB 1381 engelli öğretmen ataması başvuruları ne zaman, koşulları neler?

BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Engelli öğretmen atama başvuruları için adaylar, başvurularını 24 Şubat ile 10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle gerçekleştireceklerdir. Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşama olan tercihler için 16-28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihlerini yapabileceklerdir.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ YAYINLANDI 2025: MEB 1381 engelli öğretmen ataması başvuruları ne zaman, koşulları neler?

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Başvuru ve atama duyuruları, https://personel.meb.gov.tr/www/2025-yili-engelli-ogretmen-adaylarinin-ogretmenlige-basvuru-ve-atama-duyurusu/icerik/1600 internet adresi aracılığı ile görüntülenebiliyor.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ YAYINLANDI 2025: MEB 1381 engelli öğretmen ataması başvuruları ne zaman, koşulları neler?

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Engelli öğretmen ataması için kadro ve branş dağılımları henüz açıklanmadı. Başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından atama kontenjanları ve kadro bilgileri duyurulacaktır.

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