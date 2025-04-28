ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ 2025: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 1381 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

1381 engelli öğretmen ataması için süreç iki aşamada ilerledi. Birinci aşamada, adaylar 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında tercih ön başvurularını gerçekleştirdi. Ön başvuruları onaylanan adaylar ise ikinci aşamada, 16 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamladı. Tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte, "1381 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?" ve "Ataması yapılan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak?" soruları gündeme geldi. İşte 1381 engelli öğretmen atamasına ilişkin detaylar ve atama tarihi...