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Giriş Tarihi: 28.04.2025 21:22 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 21:22

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ 2025: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 1381 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

1381 engelli öğretmen ataması için, EKPSS-Lisans sonuçlarına göre ikinci aşama tercih başvuruları 16-28 Nisan tarihleri arasında tamamlandı. Bilindiği üzere başvuru süreci, "ön başvuru" ve ardından "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı şekilde gerçekleştiriliyor. Peki, 1381 engelli öğretmenin atamaları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2025 yılına ilişkin engelli öğretmen atama süreci ve takvimi...

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ 2025: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 1381 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

1381 engelli öğretmen ataması için süreç iki aşamada ilerledi. Birinci aşamada, adaylar 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında tercih ön başvurularını gerçekleştirdi. Ön başvuruları onaylanan adaylar ise ikinci aşamada, 16 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamladı. Tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte, "1381 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?" ve "Ataması yapılan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak?" soruları gündeme geldi. İşte 1381 engelli öğretmen atamasına ilişkin detaylar ve atama tarihi...

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ 2025: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 1381 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

1381 Engelli Öğretmen Ataması Ne Zaman Yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 1381 engelli öğretmen ataması, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü yapılacak. Başvuruların ardından gerçekleşecek atama işlemleri ile ilgili tüm detaylar ve sonuçlar, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adayların atama sürecini yakından takip etmeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz hazırlamaları önem taşıyor.

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ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ 2025: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 1381 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ

Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan engelli öğretmen atamasına ilişkin,

"İnşallah çarşamba günü 1381 engelli öğretmenimizin atamasını gerçekleştireceğiz. Toplantımızın ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ 2025: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 1381 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

ATAMASI YAPILAN ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ataması tamamlanan öğretmenler 1 Eylül 2025 tarihinde görev yerlerinde hazır bulunarak resmi olarak işbaşı yapacaklar. Yeni atanan öğretmenlerin, belirlenen tarihte okullarında bulunmaları ve görevlerine eksiksiz şekilde başlamaları bekleniyor.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ 2025: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 1381 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH ÖN BAŞVURULARI

Başvurular, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştiriliyor.

Adaylar birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle ön başvuruda bulundu.

Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 16 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihte bulundu.