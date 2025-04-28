Haberler
Yaşam
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ 2025: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 1381 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 28.04.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
21:22
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ 2025: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 1381 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
1381 engelli öğretmen ataması için, EKPSS-Lisans sonuçlarına göre ikinci aşama tercih başvuruları 16-28 Nisan tarihleri arasında tamamlandı. Bilindiği üzere başvuru süreci, "ön başvuru" ve ardından "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı şekilde gerçekleştiriliyor. Peki, 1381 engelli öğretmenin atamaları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2025 yılına ilişkin engelli öğretmen atama süreci ve takvimi...