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Haberler Yaşam Engelli Yusuf Ay'ın duygulandıran hayat mücadelesi: Tayvanlı eşi evi evi terk etti kızını tek başına büyüttü
Giriş Tarihi: 21.04.2025 09:46 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 09:55

Engelli Yusuf Ay'ın duygulandıran hayat mücadelesi: Tayvanlı eşi evi evi terk etti kızını tek başına büyüttü

Trabzon'da yaşayan doğuştan işitme, konuşma ve aynı zamanda ortopedik engelli olan 53 yaşındaki Yusuf Ay, 2008 yılında internetten tanıştığı kendisi gibi konuşma ve işitme engelli Tayvanlı Mei Chan Whang (51) ile evlendi. Tayvanlı kadın kızları Hanife Kübra 3 yaşındayken memleketine gitti ve bir daha geri dönmedi. İşitme ve konuşma engelli Yusuf Ay, İşaret dili Tercümanı Kübra Çolak Demir aracılığıyla yaşadığı zorlukları SABAH'A anlattı. Kızına hem annelik hem babalık yaparak büyüten Ay, "Eşim ülkesine gidip tekrar döneceğini söylemişti. Ama geri dönmedi. Artık umudumu yitirdim. Boşanmak için yollar arıyorum" dedi. Hanife Kübra ise, "Ben küçükken annem bizi bırakıp gitmiş. Ara ara telefonla görüşüyorum. Babam bu yaşıma kadar annemin yokluğunu bana hiç hissettirmedi. Onu çok seviyorum" diye konuştu.

Özgür ÖZDEMİR
Engelli Yusuf Ay’ın duygulandıran hayat mücadelesi: Tayvanlı eşi evi evi terk etti kızını tek başına büyüttü

Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan işitme, konuşma ve bedensel engelli Yusuf Ay, 17 yıl önce kendisi gibi işitme ve konuşma engelli Tayvanlı Mei Chan Whang ile internete tanıştı. Ay, bir süre sonra Whang'ı Türkiye'ye davet etti. Türkiye'ye gelen Whang ile Ay hayatlarını birleştirdi. Evliliğin 3. yılında kızları Hanife Kübra dünyaya geldi.

Engelli Yusuf Ay’ın duygulandıran hayat mücadelesi: Tayvanlı eşi evi evi terk etti kızını tek başına büyüttü

Hanife Kübra 3 yaşındayken annesi Whang memleketi Tayvan'a gitti. Mei Chan Whang bir daha geri dönmedi. Yusuf Ay 11 yıl boyunca kızına hem annelik hem babalık yapıyor. Ay, engelli haliyle sabahları kızının kahvaltısını hazırlayıp, engelli aracıyla kızının elini tutup, okula getirip, çıkış saatinde de alıp eve getiriyor.

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Engelli Yusuf Ay’ın duygulandıran hayat mücadelesi: Tayvanlı eşi evi evi terk etti kızını tek başına büyüttü

Kızı okuldayken ise ev objeleri, tahta sandalye ,karton ve ahşaptan minyatür köşk ve alçıyla kuş figürü yaparak zamanını geçiriyor. Yaptığı ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Engelli Yusuf Ay’ın duygulandıran hayat mücadelesi: Tayvanlı eşi evi evi terk etti kızını tek başına büyüttü

GİTTİ VE BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ

Yaşadığı zorluklara rağmen hayata sımsıkı sarılan Yusuf Ay, işaret dili tercümanı Kübra Çolak Demir aracılığıyla duygularını SABAH'a anlattı.

Engelli Yusuf Ay’ın duygulandıran hayat mücadelesi: Tayvanlı eşi evi evi terk etti kızını tek başına büyüttü

Ay, "17 yıl önce kendisi de konuşma ve işitme engelli olan Tayvan'lı Whang ile tanıştık. Kendisi benim ortopedik engelli olduğumu söylediğimde 'senin kalbin çok güzel, senin için Türkiye'ye gelirim, mutlu bir yuva kuralım' demişti. Evliliğimizin 3.yılında kızımın Hanife Kübra dünyaya geldi. Hanife Kübra 3 yaşındayken annesi Whang ailesini görmek için gittiği Tayvan'dan geri dönmedi. Onu çok aradım, ulaşmaya çalıştım ama bir türlü başaramadım" dedi.