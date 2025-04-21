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Engelli Yusuf Ay'ın duygulandıran hayat mücadelesi: Tayvanlı eşi evi evi terk etti kızını tek başına büyüttü
Giriş Tarihi: 21.04.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
09:55
Engelli Yusuf Ay'ın duygulandıran hayat mücadelesi: Tayvanlı eşi evi evi terk etti kızını tek başına büyüttü
Trabzon'da yaşayan doğuştan işitme, konuşma ve aynı zamanda ortopedik engelli olan 53 yaşındaki Yusuf Ay, 2008 yılında internetten tanıştığı kendisi gibi konuşma ve işitme engelli Tayvanlı Mei Chan Whang (51) ile evlendi. Tayvanlı kadın kızları Hanife Kübra 3 yaşındayken memleketine gitti ve bir daha geri dönmedi. İşitme ve konuşma engelli Yusuf Ay, İşaret dili Tercümanı Kübra Çolak Demir aracılığıyla yaşadığı zorlukları SABAH'A anlattı. Kızına hem annelik hem babalık yaparak büyüten Ay, "Eşim ülkesine gidip tekrar döneceğini söylemişti. Ama geri dönmedi. Artık umudumu yitirdim. Boşanmak için yollar arıyorum" dedi. Hanife Kübra ise, "Ben küçükken annem bizi bırakıp gitmiş. Ara ara telefonla görüşüyorum. Babam bu yaşıma kadar annemin yokluğunu bana hiç hissettirmedi. Onu çok seviyorum" diye konuştu.