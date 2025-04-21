Engelli Yusuf Ay’ın duygulandıran hayat mücadelesi: Tayvanlı eşi evi evi terk etti kızını tek başına büyüttü

Ay, "17 yıl önce kendisi de konuşma ve işitme engelli olan Tayvan'lı Whang ile tanıştık. Kendisi benim ortopedik engelli olduğumu söylediğimde 'senin kalbin çok güzel, senin için Türkiye'ye gelirim, mutlu bir yuva kuralım' demişti. Evliliğimizin 3.yılında kızımın Hanife Kübra dünyaya geldi. Hanife Kübra 3 yaşındayken annesi Whang ailesini görmek için gittiği Tayvan'dan geri dönmedi. Onu çok aradım, ulaşmaya çalıştım ama bir türlü başaramadım" dedi.

