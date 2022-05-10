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Haberler Yaşam ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI VE KUTLAMA SÖZLERİ! 10-16 Mayıs'a özel en güzel, kısa, uzun, yeni, resimli Dünya Engelliler Haftası mesajı 2022
Giriş Tarihi: 10.05.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 11:46

ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI VE KUTLAMA SÖZLERİ! 10-16 Mayıs'a özel en güzel, kısa, uzun, yeni, resimli Dünya Engelliler Haftası mesajı 2022

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Engelliler Haftası mesajları sosyal medyadan paylaşılıyor. Engelli vatandaşların muhtaç olduğu bilincini kazandırmak amacıyla her yıl okullarda Mayıs ayının ikinci hafta arası "Engelliler Haftası" düzenleniyor. Her yıl mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası mesajı ile SMS, Whatsaap üzerinden dileklerinizi iletebilirsiniz. Peki Engelliler Haftası ne zaman? İşte 2022 En güzel, kısa, uzun, resimli Dünya Engelliler Haftası mesajları ve kutlama sözleri ile ilgili derlemeler…

ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI VE KUTLAMA SÖZLERİ! 10-16 Mayıs’a özel en güzel, kısa, uzun, yeni, resimli Dünya Engelliler Haftası mesajı 2022

Dünya Engelliler Haftası için farkındalık yaratmak isteyenler Engelliler Haftası mesajları ve sözleri araştırılıyor. Birleşmiş Milletlere bağlı ülkeler tarafından dünya çapında kutlanan bugünde vatandaşlar yakın dostlarına Engelliler Haftası mesajı ile en güzel mesajları ve sözleri göndermek istiyor. SMS, Whatsapp ve Facebook üzerinden göndermek isteyeceğiniz resimli, en güzel ve anlamlı görselli mesajlar haberimizde yer alıyor. İşte birbirinden anlamlı Engelliler Haftası mesajları ve kutlama sözleri

ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI VE KUTLAMA SÖZLERİ! 10-16 Mayıs’a özel en güzel, kısa, uzun, yeni, resimli Dünya Engelliler Haftası mesajı 2022

EN GÜZEL ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI 2022

Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir. Tüm engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Haftası kutlu olsun.

Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir. Dünya Engelliler Haftası Kutlu Olsun

Sadece bir hafta hatırlanmak istemiyoruz. Biz her gün ilgi istiyoruz. Dünya Engelliler Haftamız kutlu olsun.

Özel eğitim çağdaş bir eğitimin olmazsa olmazlarındandır.

Engelli bir birey olmak bazı sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.

Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir. Dünya Engelliler Haftası Kutlu Olsun.

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ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI VE KUTLAMA SÖZLERİ! 10-16 Mayıs’a özel en güzel, kısa, uzun, yeni, resimli Dünya Engelliler Haftası mesajı 2022

Engeller engeliler için aşılmıştır. Önemli olan kafanızdaki engellerin kalkması.

Yapacaklarımın sınırlı olduğunu sanabilirler, ama ufkum çok geniştir.

Düşüncedeki engelden kurtulmanın yolu, sabır ve azimle önüne gelen engelleri aşacağını inanmakla başlar.

Asıl engelliler, karşılarına çıkan engellere pes edip geçemeyenlerdir.

Asıl en büyük engel SEVGİSİZLİKTİR.

ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI VE KUTLAMA SÖZLERİ! 10-16 Mayıs’a özel en güzel, kısa, uzun, yeni, resimli Dünya Engelliler Haftası mesajı 2022

ENGELLİLER GÜNÜ SÖZLERİ

Engelli birey olmak hayatı yaşamak için engel değildir.

Engelli birey olmak bir suç değildir.

Yalnızca bir gün değil her zaman yanınızdayız.

Engelli bireyler de toplumun bir parçamızdır, ne olur onlara sahip çıkalım.

Ne olacak deme. Bir tedbir binlerce engeli önler.

Engeller hayatın akışını yakalamaya engel değildir.

ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN?

10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında kutlanan Engelliler Haftası, Birleşmiş Milletler'e üye olan 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel bir haftadır.

Engelliler Haftası süresince engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi gibi konuların üstünde durulmaktadır. Radyo ve televizyonda bu konular hakkında programlar yayınlanır. Okullarda aynı şekilde her gün ayrı bir engellilik konusu işlenir. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki programların uygulanmasını kararlaştırm

ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI VE KUTLAMA SÖZLERİ! 10-16 Mayıs’a özel en güzel, kısa, uzun, yeni, resimli Dünya Engelliler Haftası mesajı 2022

KISA, UZUN, RESİMLİ ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ

– Özel eğitim çağdaş bir eğitimin olmazsa olmazlarındandır.

– Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir.

– Yapacaklarım sınırlı olabilir, ama ufkum çok geniştir.

– Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.

– Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.

– Lütfen akraba evliliklerine dikkat edelim. Akraba evlilikleri sakatlıklara neden olabilir.

– Bizle birlikte olup da topluma girmek isteyen engellilerin "BİZ DE VARIZ!" çığlığına kulaklarını tıkama.

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