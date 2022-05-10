Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Engelliler Haftası mesajları sosyal medyadan paylaşılıyor. Engelli vatandaşların muhtaç olduğu bilincini kazandırmak amacıyla her yıl okullarda Mayıs ayının ikinci hafta arası "Engelliler Haftası" düzenleniyor. Her yıl mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası mesajı ile SMS, Whatsaap üzerinden dileklerinizi iletebilirsiniz. Peki Engelliler Haftası ne zaman? İşte 2022 En güzel, kısa, uzun, resimli Dünya Engelliler Haftası mesajları ve kutlama sözleri ile ilgili derlemeler…