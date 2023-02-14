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Enkazdan 202. saatte kurtarılan depremzede yaşadıklarını anlattı: Allah bize böyle bir hidayet gösterdi! Eşim bana inanamadı
Giriş Tarihi: 14.02.2023 19:21
Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
19:51
Enkazdan 202. saatte kurtarılan depremzede yaşadıklarını anlattı: Allah bize böyle bir hidayet gösterdi! Eşim bana inanamadı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde depremin 202'inci saatinde Muharrem ve Hidayet Polat çifti, mahsur kaldıkları binanın enkazından yürüyerek çıkarıldı. Muharrem Polat, enkaz altında yaşadıklarını anlatırken, evde buldukları vazelini yediklerini, kar suyu ile hayatta kaldıklarını söyledi.