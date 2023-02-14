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Haberler Yaşam Enkazdan 202. saatte kurtarılan depremzede yaşadıklarını anlattı: Allah bize böyle bir hidayet gösterdi! Eşim bana inanamadı
Giriş Tarihi: 14.02.2023 19:21 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 19:51

Enkazdan 202. saatte kurtarılan depremzede yaşadıklarını anlattı: Allah bize böyle bir hidayet gösterdi! Eşim bana inanamadı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde depremin 202'inci saatinde Muharrem ve Hidayet Polat çifti, mahsur kaldıkları binanın enkazından yürüyerek çıkarıldı. Muharrem Polat, enkaz altında yaşadıklarını anlatırken, evde buldukları vazelini yediklerini, kar suyu ile hayatta kaldıklarını söyledi.

Enkazdan 202. saatte kurtarılan depremzede yaşadıklarını anlattı: Allah bize böyle bir hidayet gösterdi! Eşim bana inanamadı

Depremlerin ardından Aktaş Apartmanı'nda Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT), Adapazarı Belediyesi personeli ve Bursa Gürsu Arama Kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmada enkaz altından ses alınması sonrası Muharrem ve eşi Hidayet Polat ile iletişim kuruldu.

Enkazdan 202. saatte kurtarılan depremzede yaşadıklarını anlattı: Allah bize böyle bir hidayet gösterdi! Eşim bana inanamadı

Ekiplerin çalışması sonucu önce Muharrem Polat, ardından eşi Hidayet Polat ekiplerin desteğiyle çıkarıldı.

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Enkazdan 202. saatte kurtarılan depremzede yaşadıklarını anlattı: Allah bize böyle bir hidayet gösterdi! Eşim bana inanamadı

Yürüyerek çıkan çift, sağlık ekiplerince sedyeye yatırılarak ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Enkazdan 202. saatte kurtarılan depremzede yaşadıklarını anlattı: Allah bize böyle bir hidayet gösterdi! Eşim bana inanamadı

Hastanede tedaviye alınan Muharrem Polat, AA muhabirine, enkaz altında yaşadıkları anlattı.

Enkazdan 202. saatte kurtarılan depremzede yaşadıklarını anlattı: Allah bize böyle bir hidayet gösterdi! Eşim bana inanamadı

Deprem olduğunda telefonunu kaybettiğini anlatan Polat, "Depremin ilk günü telefonlar kayıptı. Alarmı 08.45'e kurmuştum, alarm çalınca, telefon yatağın altına girmiş, yatak zemine oturmuştu. Yatağı kaldırıp telefonu aldık, onun ışığıyla idare ettik." dedi.

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