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Enkazdan 4 gün sonra çıktı, hayata yeniden tutundu! “Annemin hayali için yeniden hayata sarıldım”
Giriş Tarihi: 06.02.2025 08:34
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
08:34
Enkazdan 4 gün sonra çıktı, hayata yeniden tutundu! “Annemin hayali için yeniden hayata sarıldım”
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde enkazdan 96 saat sonra kurtarılsa da annesi ve kardeşini kaybeden İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Mehmet Samet Dervişoğlu (25), SABAH'a konuştu. "Annemin en büyük hayallerinden biri, beni öğretmen olarak görmekti ama göremedi" diyen Dervişoğlu, hayallerinden asla vazgeçmediğini belirterek "Şimdi sırada öğretmen olup, annemin hayalini gerçekleştirmek var." diye konuştu.