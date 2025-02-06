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Haberler Yaşam Enkazdan 4 gün sonra çıktı, hayata yeniden tutundu! “Annemin hayali için yeniden hayata sarıldım”
Giriş Tarihi: 06.02.2025 08:34 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 08:34

Enkazdan 4 gün sonra çıktı, hayata yeniden tutundu! “Annemin hayali için yeniden hayata sarıldım”

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde enkazdan 96 saat sonra kurtarılsa da annesi ve kardeşini kaybeden İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Mehmet Samet Dervişoğlu (25), SABAH'a konuştu. "Annemin en büyük hayallerinden biri, beni öğretmen olarak görmekti ama göremedi" diyen Dervişoğlu, hayallerinden asla vazgeçmediğini belirterek "Şimdi sırada öğretmen olup, annemin hayalini gerçekleştirmek var." diye konuştu.

Ayşe Nur ERDOĞDU
Enkazdan 4 gün sonra çıktı, hayata yeniden tutundu! Annemin hayali için yeniden hayata sarıldım

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine Hatay'daki evlerinde yakalanan Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Mehmet Samet Dervişoğlu (25), enkazdan 96 saat sonra kurtarılsa da annesi ve kardeşini kaybetti.

Enkazdan 4 gün sonra çıktı, hayata yeniden tutundu! Annemin hayali için yeniden hayata sarıldım

Depremin ardından teyzesinin yanına yerleşen Dervişoğlu, hayatına sıfırdan başlamasına rağmen eğitimine ara vermedi.

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Enkazdan 4 gün sonra çıktı, hayata yeniden tutundu! Annemin hayali için yeniden hayata sarıldım

Yaşadığı acılara rağmen yeniden hayata tutunan Dervişoğlu, eğitimini geçtiğimiz günlerde tamamlayarak okulundan mezun oldu.

Enkazdan 4 gün sonra çıktı, hayata yeniden tutundu! Annemin hayali için yeniden hayata sarıldım

"ANNEMİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUM"

Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Dervişoğlu, "Annemin en büyük hayallerinden biri, beni öğretmen olarak görmekti ama göremedi.

Enkazdan 4 gün sonra çıktı, hayata yeniden tutundu! Annemin hayali için yeniden hayata sarıldım

Depremden sonra hayata yeniden başlamak çok zor oldu ama annemin o hayalinden ve kendi hayallerimden asla vazgeçmedim.

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