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Haberler Yaşam Erden Timur neden istifa etti? Şampiyondan istifa haberi! Erden Timur Galatasaray'dan neden ayrıldı?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 12:58

Erden Timur neden istifa etti? Şampiyondan istifa haberi! Erden Timur Galatasaray'dan neden ayrıldı?

2023-2024 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'dan yeni bir haber geldi. Geçtiğimiz günlerde başkanlık seçimi gerçekleştirilen ve Dursun Özbek'in yeniden başkan olduğu spor kulübünde Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur neden istifa etti merak ediliyor. Özbek döneminde görevine başlayan başkan vekilinin göreve neden devam etmediği merak konusu. Peki; Erden Timur neden ayrıldı, Galatasaray'dan istifa sebebi nedir?

Erden Timur neden istifa etti? Şampiyondan istifa haberi! Erden Timur Galatasaray’dan neden ayrıldı?

Erden Timur neden istifa etti taraftarların gündeminde. Dursun Özbek'in ilk başkanlık döneminden bu yana görevde bulunan isimden istifa açıklaması geldi. Basın önünde açıklama yapan Timur, Galatasaray'da Sportif A.Ş Başkan Vekili olarak göreve devam etmeyecek. Peki; Erden Timur neden Galatasaray'dan ayrıldı?

Erden Timur neden istifa etti? Şampiyondan istifa haberi! Erden Timur Galatasaray’dan neden ayrıldı?

ERDEN TİMUR GALATASARAY'DAN İSTİFA ETTİ!

Dursun Özbek liderliğinde Sportif A.Ş Başkan Vekili olarak göreve başlayan Erden Timur, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Basına açıklamalarda bulunan Timur'dan ayrılığın nedeni geldi:

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Erden Timur neden istifa etti? Şampiyondan istifa haberi! Erden Timur Galatasaray’dan neden ayrıldı?

ERDEN TİMUR NEDEN İSTİFA ETTİ?

"Konu şuna döndü, nazlandı falan. Öyle olmadı. İzah edeceğim. Şampiyonluk gününe kadar kimse böyle bir şey diyemezdi. Reddederdim. Şampiyonluk en önemli şey. 2 gün sonra açıklayabilirdim ama öyle değil. Süreç uzadıkça zarar verdiğimi bile bile devam etmem gerekiyordu. Yazılı açıklamadan basın toplantısına dönmemin nedeni bana gönderilen şahsi mesajları, okusanız ağlarsanız, bunlar camiadan önemli insanlar, özellikle göndermişler."

Erden Timur neden istifa etti? Şampiyondan istifa haberi! Erden Timur Galatasaray’dan neden ayrıldı?

"Sosyal medyadaki bol takipçili hesaplara, bu şeyleri göndererek, biz kaç yaşında insanlarız, bizleri de reddediyor, bu işin altında başka bir iş var diye herkese bir servis. Allah'ın işi ya bu, tanımadığım insandan öğrendim bunu. Onlara yakın birisi herhalde, bilmiyorum. İnsani değerlere değer veren biri. 'Hep bu insanların içerisindeyim, herhalde 1 yılı aşkındır olumlu hiçbir şey duymadım abi, sen bize şeytan gibi anlatılıyorsun' dedi. Bu maksatlı şeyi gördükten sonra ben anlatayım dedim."

Erden Timur neden istifa etti? Şampiyondan istifa haberi! Erden Timur Galatasaray’dan neden ayrıldı?

İFTİRALARA DAYANMA SEBEBİM GALATASARAY!

"Taraftar olarak Galatasaray'a bağlıyım. O şekilde görevimi yaptım. Bu kadar yapılan iftiraya samimiyetsizliği, Galatasaray terbiyesi ve kendi edebimle anlatabilirim. 1 ay 2 ay sabredebileceğim yerde son 14 aydır devam eden kasıtlı haksız organize iftiralara dayanma sebebim Galatasaray."

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