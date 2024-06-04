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Erden Timur neden istifa etti? Şampiyondan istifa haberi! Erden Timur Galatasaray'dan neden ayrıldı?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
12:58
Erden Timur neden istifa etti? Şampiyondan istifa haberi! Erden Timur Galatasaray'dan neden ayrıldı?
2023-2024 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'dan yeni bir haber geldi. Geçtiğimiz günlerde başkanlık seçimi gerçekleştirilen ve Dursun Özbek'in yeniden başkan olduğu spor kulübünde Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur neden istifa etti merak ediliyor. Özbek döneminde görevine başlayan başkan vekilinin göreve neden devam etmediği merak konusu. Peki; Erden Timur neden ayrıldı, Galatasaray'dan istifa sebebi nedir?