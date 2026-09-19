Erken ölüm riskini yüzde 46 artırıyor! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez uyardı: Kahvaltı saatini hafife almayın!

Beslenmede: Fındık, ceviz ve bademi arttırın. Zeytinyağını mutfakta tek başına kullanın. Süt, peynir, yoğurt ve kefirden en az ikisini gün içinde tüketin. Ceviz, avokado, zeytin, balık, hindi eti, tavuk eti ve yumurtadan birini her gün yiyin. Baklagilleri haftada 3-4 kere ana öğünlerde tercih edin. Tam tahıl olarak karabuğday, çavdar, yulaf, siyez buğdayı ve bulguru, tatlı patates ve integral makarnaya sofranızda yer açın. Taze sebze ve meyveden her gün yiyin. Kahve, çay, maden suyu, su ve baharatlar sofranızdan eksik olmasın. Bu tip besinleri düzenli yediğinizde kronik inflamasyon azalır, epigenetik yaşlanma yavaşlar, oksidatif stres düşer, mitokondriyal fonksiyon bozukluğu ortadan kalkar ve telomer kısalması durur. Kronik hastalıklar size uğramaz ve kaliteli yaşlanma ile dinç bir yaşam sağlarsınız.