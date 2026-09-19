Haberler
Galeri
Yaşam
Erken ölüm riskini yüzde 46 artırıyor! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez uyardı: Kahvaltı saatini hafife almayın!
Giriş Tarihi: 19.09.2026 08:59
Erken ölüm riskini yüzde 46 artırıyor! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez uyardı: Kahvaltı saatini hafife almayın!
Sağlıklı beslenmede öğünlerin içeriği kadar saati de büyük önem taşıyor. Yapılan yeni bir araştırma, kahvaltıyı erken yapanlarda kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm riskinin daha düşük olduğunu gösterirken, geç kahvaltı ve geç akşam yemeğinin yaşam süresini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor.