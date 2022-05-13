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Haberler Yaşam Erşan Kuneri konusu ve oyuncuları: Cem Yılmaz'ın Netflix dizisi Erşan Kuneri filmi nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 13.05.2022 16:55 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 16:57

Erşan Kuneri konusu ve oyuncuları: Cem Yılmaz'ın Netflix dizisi Erşan Kuneri filmi nerede çekildi?

Yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın üstlendiği Netflix dizisi Erşan Kuneri konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Merakla beklenen yapımda adeta bir Cem Yılmaz klasiği ile senaryo, başrol ve yönetmenlik ünlü isme ait olacak. Bu noktada ise "Erşan Kuneri konusu nedir, oyuncuları kimler olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Dizide birbirinden başarılı isimler yer alırken komedi türündeki yapım bugün izleyici karşısına çıktı. Peki, Erşan Kuneri konusu nedir, oyuncuları kimler olacak, nerede çekildi? İşte tüm detaylar...

Erşan Kuneri konusu ve oyuncuları: Cem Yılmaz’ın Netflix dizisi Erşan Kuneri filmi nerede çekildi?

Erşan Kuneri konusu, oyuncuları ve çekildiği yer gibi detaylarla, Netflix'te izleyici karşısına çıktığı ilk gün gündeme geldi. "Erşan Kuneri konusu nedir, oyuncuları kimler olacak, nerede çekildi?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Dizi, 13 Mayıs 2022 tarihinde dijital platform aracılığı ile yayına sunuldu. Yapımın oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz, Zafer Algöz, ezgi Mola, Çağlar Çorumlu gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Peki, Erşan Kuneri konusu nedir, oyuncuları kimler olacak, nerede çekildi? İşte detaylar...

Erşan Kuneri konusu ve oyuncuları: Cem Yılmaz’ın Netflix dizisi Erşan Kuneri filmi nerede çekildi?

ERŞAN KUNERİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın üstlendiği Erşan Kuneri dizisi oyuncu kadrosu; Cem Yılmaz, Zafer Algöz, ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Can Yılmaz gibi birbirinden değerli isimlerden oluşuyor.

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Erşan Kuneri konusu ve oyuncuları: Cem Yılmaz’ın Netflix dizisi Erşan Kuneri filmi nerede çekildi?

KONUSU NEDİR?

Erotik filmlerin unutulmaz yönetmeni, yapımcısı ve oyuncusu Erşan Kuneri, farklı Film türlerini denemek ve üzerinden bu etiketi kaldırmak için kolları sıvayacaktır.

Yapımda bu yolculukta Erşan Kuneri'nin yaşadıkları konu edilecek.

Erşan Kuneri konusu ve oyuncuları: Cem Yılmaz’ın Netflix dizisi Erşan Kuneri filmi nerede çekildi?

Yapım 13 Mayıs 2022 bugün Netflix araclığı ile izleyenlerin karşısına çıktı.

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