Haberler Yaşam Erşan Kuneri konusu ve oyuncuları: Cem Yılmaz'ın Netflix dizisi Erşan Kuneri filmi nerede çekildi?

Giriş Tarihi: 13.05.2022 16:55 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 16:57

Erşan Kuneri konusu ve oyuncuları: Cem Yılmaz'ın Netflix dizisi Erşan Kuneri filmi nerede çekildi?

Yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın üstlendiği Netflix dizisi Erşan Kuneri konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Merakla beklenen yapımda adeta bir Cem Yılmaz klasiği ile senaryo, başrol ve yönetmenlik ünlü isme ait olacak. Bu noktada ise "Erşan Kuneri konusu nedir, oyuncuları kimler olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Dizide birbirinden başarılı isimler yer alırken komedi türündeki yapım bugün izleyici karşısına çıktı. Peki, Erşan Kuneri konusu nedir, oyuncuları kimler olacak, nerede çekildi? İşte tüm detaylar...