Erzincan depremi kaç şiddetinde ve büyüklüğündeydi? 1939 Erzincan depremi kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan büyük depremler sıklıkla aratılıyor. Özellikle 17 Ağustos ve 27 Aralık Erzincan depremi, son günlerde vatandaşların en çok arattığı konular arasında. Cumhuriyet tarihinin en şiddetli ve en çok kayıp verilen depremi olan Erzincan depremi, çevre illeri derinden sarsmıştı. Peki, Erzincan depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetindeydi? İşte Erzincan depremi şiddeti, ölü sayısı ve diğer yaşananlar