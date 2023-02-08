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Giriş Tarihi: 08.02.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 14:20

Erzincan depremi kaç şiddetinde ve büyüklüğündeydi? 1939 Erzincan depremi kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan büyük depremler sıklıkla aratılıyor. Özellikle 17 Ağustos ve 27 Aralık Erzincan depremi, son günlerde vatandaşların en çok arattığı konular arasında. Cumhuriyet tarihinin en şiddetli ve en çok kayıp verilen depremi olan Erzincan depremi, çevre illeri derinden sarsmıştı. Peki, Erzincan depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetindeydi? İşte Erzincan depremi şiddeti, ölü sayısı ve diğer yaşananlar

Erzincan depremi kaç şiddetinde ve büyüklüğündeydi? 1939 Erzincan depremi kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

1939 Erzincan depremi hakkında birçok aratma, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük afetlerinden biri olan Kahramanmaraş depremi sonrası sıklıkla aratılıyor. Tokat, Erzincan, Erzurum ve çevre illerde de çok şiddetli hissedilen, çevredeki binaların yüzde 80'inin yıkıldığı deprem, Cumhuriyet'in en şiddetli depremi olarak kayıtlara geçti. İşte 1939 Erzincan depremi şiddeti ve ölü sayısı

Erzincan depremi kaç şiddetinde ve büyüklüğündeydi? 1939 Erzincan depremi kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

1939 Erzincan depremi veya Büyük Erzincan Depremi, 27 Aralık 1939 tarihinde merkez üssü Erzincan olan 7.9 Mw (± 0.1) büyüklüğünde meydana gelen deprem.

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Erzincan depremi kaç şiddetinde ve büyüklüğündeydi? 1939 Erzincan depremi kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

39 80 kuzey enlemi ve 39 51 doğu boylamı, odak derinliği 20 km olan depremin etkilediği alan doğuda Erzincan Ovası'ndan batıda Kelkit Vadisi'ne kadar uzanır. Hasara uğramış bölgelerin uzunluğu 400 km(Erzincan'ın doğusundan Amasya'ya kadar), genişliği ise (güneyde Sivas'tan kuzeyde Karadeniz'e kadar) 200 km'dir.

Erzincan depremi kaç şiddetinde ve büyüklüğündeydi? 1939 Erzincan depremi kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

Bu depremde Erzincan'dan Kelkit Vadisi'ni izleyerek Niksar'a kadar uzanan yaklaşık 350 km'lik bir kırık sistemi oluşmuştur. Kırıklar boyunca 1 m'lik düşey (atım) ve 4 m'lik yatay hareketler görülmüştür. Bu geniş alanı sarmış olan 35 deprem merkezi yaklaşık doğu-batı doğrultusunda dizilmiş başlıca dört sarsıntı çizgisi üzerinde etkinlik göstermiştir. Bunlar; Yukarı Yeşilırmak çizgisi, Kelkit-Deliçay çizgisi, Yaylalar ve Orta Yeşilırmak çizgisi ve kıyı çizgisidir. Bu çizgilerin hepsi de kırıklara karşılık gelmektedir.

Erzincan depremi kaç şiddetinde ve büyüklüğündeydi? 1939 Erzincan depremi kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

Kelkit Irmağı kırığı, Reşadiye'de doğu-güneydoğu ve batı-kuzeybatı doğrultusunda alçalmış ve yükselmiş ve böylece iki blok arasında 380 cm'lik bir düzey farkı doğmuştur. Deprem sırasında kıyı çizgisi Çarşamba ilçesinin kuzeyi ile Giresun arasında 15–100 m kadar geri çekilmiş ve Fatsa'da da bir deprem dalgası oluşmuştur.

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