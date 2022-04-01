Erzincan iftar vakti yayınlandı! Erzincan İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle birlikte Erzincan iftar vakti ve sahur vakti de belli oldu. Diyanet İmsakiye saatlerini tek tek duyururken il il İmsakiye değişiklik gösteriyor. Hal böyle olunca Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Erzincan ilimizdeki vatandaşlar, "Sahur ve iftara ne kadar, kaç saat kaldı?" gibi soruların yanıt bulmak için yaşadıkları ilin imsakiye bilgisini inceliyor. Peki Erzincan iftar vakti kaçta? Erzincan İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta? İşte Diyanet 2022 İmsakiye ile Erzincan iftar saatleri ve sahur vakti!