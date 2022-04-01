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Haberler Yaşam Erzincan iftar vakti yayınlandı! Erzincan İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 16:24 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 16:35

Erzincan iftar vakti yayınlandı! Erzincan İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle birlikte Erzincan iftar vakti ve sahur vakti de belli oldu. Diyanet İmsakiye saatlerini tek tek duyururken il il İmsakiye değişiklik gösteriyor. Hal böyle olunca Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Erzincan ilimizdeki vatandaşlar, "Sahur ve iftara ne kadar, kaç saat kaldı?" gibi soruların yanıt bulmak için yaşadıkları ilin imsakiye bilgisini inceliyor. Peki Erzincan iftar vakti kaçta? Erzincan İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta? İşte Diyanet 2022 İmsakiye ile Erzincan iftar saatleri ve sahur vakti!

Erzincan iftar vakti yayınlandı! Erzincan İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Diyanet tarafından Erzincan iftar vakitleri duyuruldu. Erzincan imsakiye çizelgesi üzerinden bölge halkı vakitleri araştırmaya başladı. Ramazan ayının faziletlerinden yararlanmak isteyenler için imsak, iftar ve sahur vakitleri önem taşıyor. Müslümanlar için önemli zaman dilimlerinden biri olan Ramazan hem fakirin halinden anlamak hem de sabrın en önemli anahtarıdır. Peki Erzincan iftar vakti kaçta? Erzincan İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Erzincan iftar vakti yayınlandı! Erzincan İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

ERZİNCAN İFTAR SAATİ, İMSAK VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2022

Ramazan imsakiyesi ile Erzincan iftar vakti ve sahur saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Erzincan iftar saati ve sahur vakti şu şekilde;

2 Nisan Cumartesi

İlk Sahur Vakti: 04:33

İlk İftar Vakti: 18:53

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 04:31

İftar Vakti: 18:54

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 04:29

İftar Vakti: 18:55

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 04:27

İftar Vakti: 18:56

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 04:25

İftar Vakti: 18:57

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Erzincan iftar vakti yayınlandı! Erzincan İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

ERZİNCAN'DA HATİMLİ TERAVİH NAMAZI KILINACAK CAMİLER

Merkez: KIZILAY C.

Çayırlı: HACI FUAT PAŞA C.

Merkez:ŞEMSEDDİN UÇAR C.

Üzümlü : AKKOYUNLU C.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında şu bilgileri yayınladı; Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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