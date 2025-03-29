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Erzurum bayram namazı saati! 2025 Erzurum’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
10:03
Erzurum bayram namazı saati 81 ilde olduğu gibi takip ediliyor. Ramazan Bayramının 1. Günü 30 Mart Pazar günü idrak edilecek. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayacak ibadetlerin ilki namaz olacak. Bayram namazlarını eda edecek İslam alemi iller özelinde saatleri kontrol ediyor. Peki; Diyanet ile 2025 Erzurum'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?