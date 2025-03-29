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Haberler Yaşam Erzurum bayram namazı saati! 2025 Erzurum’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 10:03 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 10:03

Erzurum bayram namazı saati! 2025 Erzurum’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Erzurum bayram namazı saati 81 ilde olduğu gibi takip ediliyor. Ramazan Bayramının 1. Günü 30 Mart Pazar günü idrak edilecek. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayacak ibadetlerin ilki namaz olacak. Bayram namazlarını eda edecek İslam alemi iller özelinde saatleri kontrol ediyor. Peki; Diyanet ile 2025 Erzurum'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Erzurum bayram namazı saati! 2025 Erzurum’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesi üzerinde bayram namazı saatleri de bulunuyor. Bu bilgiden hareketle kendi şehrinde namaz bilgilerine ulaşmak isteyenler listelere yöneldi. Erzurum'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. İşte, 2025 Erzurum bayram namazı saati:

Erzurum bayram namazı saati! 2025 Erzurum’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ERZURUM'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde idrak edilecek Ramazan Bayramı namaz ibadetiyle başlıyor. 81 ilde camilere akın edecek Müslümanlar, il il bayram namazı saatlerini Diyanet ile öğreniyor.

Erzurum Bayram Namazı Saati: 06.33

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Erzurum bayram namazı saati! 2025 Erzurum’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KILMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı için yılda iki kez kılınan 2 rekatlık bayram namazı cuma namazının farz olduğu kişilere Hanefi mezhebine göre vacip, Şafi mezhebine göre sünettir.

Cuma namazının farz olduğu kişilerle akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkekler kast edilir.

Erzurum bayram namazı saati! 2025 Erzurum’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KADINLAR BAYRAM NAMAZI KILABİLİR Mİ?

Cuma namazı ve bayram namazı kadınlara yükümlü kılınmamıştır ama Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in kadınları bayram namazı kılmak için teşvik ettiği de çeşitli hadislerde geçmektedir.

Bu noktada birçok İslam alimi kadınların şartların elverişli olduğu durumlarda bayram namazına katılabileceği yönünde fikir beyan ediyor.

Erzurum bayram namazı saati! 2025 Erzurum’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

Ramazan Bayramı Namazı için: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

İki rekat olan bayram namazının imama uyularak kılınışı şöyle: