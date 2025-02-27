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Haberler Yaşam Erzurum iftar vakti 2025: Erzurum İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 20:26 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 20:39

Erzurum iftar vakti 2025: Erzurum İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

2025 yılı Ramazan ayı büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Bu noktada Erzurum'daki imsak vakti ve iftar saatleri araştırılmaya başlandı. Oruçlar, 1 Mart Cumartesi günü tutulmaya başlayacak. Bu mübarek ayda, oruç tutan Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiye bilgilerine göre hareket edecekler. Erzurum sahur ve iftar vakitleri, buna göre her gün düzenli olarak takip edilecek. İşte, Erzurum iftar vakti ve ilk sahur saati:

Erzurum iftar vakti 2025: Erzurum İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Erzurum sahur vakti ve iftar saatleri merak konusu oldu. 11 ayın sultanı Ramazan ayında namaz vakitleri ile belirlenen oruç saatlerine göre oruçlar tutulacak. İslam alemi, bu mübarek ayı ibadetle geçirirken, Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı imsakiye ile bu saatleri takip edecek. Peki; 2025 Erzurum iftar vakti saat kaçta, imsak ne zaman?

Erzurum iftar vakti 2025: Erzurum İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ERZURUM İMSAKİYE 2025: ERZURUM İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Ramazan-ı Şerif İslam alemince karşılanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan İmsakiye ile tüm şehirlerde imsak ve iftar saatleri belirlendi. İşte, Erzurum'da imsak ve iftar vakitleri 2025:

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Erzurum iftar vakti 2025: Erzurum İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ERZURUM İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:19

İftar Vakti: 18:13

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 05:17

İftar Vakti: 18:14

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:16

İftar Vakti: 18:15

4 Mart Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 05:14

İftar Vakti: 18:16

5 Mart Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 05:13

İftar Vakti: 18:18

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Erzurum iftar vakti 2025: Erzurum İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ERZURUM TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Oruç ibadetiyle birlikte eda edilecek teravih namazı 28 Şubat akşamı başlayacak. Yatsı namazı vaktinde kılınan teravih için saatler il il duyuruldu. Erzurum'da ilk teravih saati 19:30 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 19:31

2 Mart Pazar: 19:32

3 Mart Pazartesi: 19:33

4 Mart Salı: 19:34

5 Mart Çarşamba: 19:35

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Erzurum iftar vakti 2025: Erzurum İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ORUCA BAŞLAMAK İÇİN RAMAZAN HİLALİNİ GÖRMEK ŞART MIDIR?

Diyanet tarafından yanıtlanan soruya göre kameri aylar arasında yer alan Ramazan da ayın hareketlerine göre belirleniyor. Her sene tarihleri değişen Ramazan ayı ile ilgili Hz. Peygamber (s.a.s.), "Hilali (Ramazan hilalini) görünce oruca başlayınız ve hilali (Şevval hilalini) görünce bayram ediniz. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı otuza tamamlayınız." (Buhârî, Savm, 5, 11; Müslim, Sıyâm, 3-4, 7-9) buyurmuştur.

İlk bakışta bu hadis hilalin çıplak gözle görülmesi gerektiğine işaret edilse de diğer hadisler değerlendirildiğinde dönemin şartlarını değerlendirmek gerektiği ortaya çıkmaktadır. Buna göre ayın başlangıcını hesaplama yöntemiyle belirlemek de uygun olmaktadır.

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