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Erzurum iftar vakti 2025: Erzurum İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
20:39
Erzurum iftar vakti 2025: Erzurum İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
2025 yılı Ramazan ayı büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Bu noktada Erzurum'daki imsak vakti ve iftar saatleri araştırılmaya başlandı. Oruçlar, 1 Mart Cumartesi günü tutulmaya başlayacak. Bu mübarek ayda, oruç tutan Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiye bilgilerine göre hareket edecekler. Erzurum sahur ve iftar vakitleri, buna göre her gün düzenli olarak takip edilecek. İşte, Erzurum iftar vakti ve ilk sahur saati: