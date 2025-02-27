Erzurum iftar vakti 2025: Erzurum İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

ORUCA BAŞLAMAK İÇİN RAMAZAN HİLALİNİ GÖRMEK ŞART MIDIR?

Diyanet tarafından yanıtlanan soruya göre kameri aylar arasında yer alan Ramazan da ayın hareketlerine göre belirleniyor. Her sene tarihleri değişen Ramazan ayı ile ilgili Hz. Peygamber (s.a.s.), "Hilali (Ramazan hilalini) görünce oruca başlayınız ve hilali (Şevval hilalini) görünce bayram ediniz. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı otuza tamamlayınız." (Buhârî, Savm, 5, 11; Müslim, Sıyâm, 3-4, 7-9) buyurmuştur.

İlk bakışta bu hadis hilalin çıplak gözle görülmesi gerektiğine işaret edilse de diğer hadisler değerlendirildiğinde dönemin şartlarını değerlendirmek gerektiği ortaya çıkmaktadır. Buna göre ayın başlangıcını hesaplama yöntemiyle belirlemek de uygun olmaktadır.